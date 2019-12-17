В ноябре годовой рост промышленного производства в РФ резко замедлился: до 0,3% с октябрьских 2,6%. В итоге за 11М19 выпуск вырос на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года. С учетом эффекта сезонного сглаживания в ноябре производство сократилось на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем после октябрьского помесячного прироста на 0,2%. Замедление было вызвано в основном слабыми результатами в обрабатывающей промышленности, где годовой рост замедлился всего до 0,1% в ноябре по сравнению с 3,7% в октябре (за 11М19 он составил 2,1%). Отчасти замедление может быть вызвано календарным эффектом, т. к. в ноябре этого года было 20 рабочих дней, а в ноябре прошлого года — 21. Тем не менее календарный эффект не может объяснять весь масштаб замедления. Как показывают более подробные данные, ухудшение динамики в ноябре в основном связано с годовым падением выпуска в металлургии (на 7,3%), в производстве компьютеров, электроники и оптики (на 14%), а также транспортных средств и их комплектующих (выпуск легковых автомобилей упал на 19,5%, автобусов — почти на 60%).

Слабые результаты в обрабатывающей отрасли отчасти были компенсированы улучшением показателей в добывающей промышленности, где производство в ноябре выросло на 1,4% относительно аналогичного периода прошлого года (после 0,9% в октябре) и на 3,2% — за 11М19 благодаря увеличению добычи газа.

В ноябре также замедлился годовой рост производства электроэнергии, газа и тепла — до нуля против 2,5% месяцем ранее — однако это было обусловлено в основном более теплой погодой в текущем году.

В целом резкое замедление выпуска в промышленности, особенно в обрабатывающем секторе, отражает нестабильную ситуацию на мировых рынках, а также отставание в исполнении плана по бюджетным расходам, в том числе на инфраструктурные проекты и оборонный сектор. Мы принимаем во внимание значительную волатильность данных, а также возможность их пересмотра в будущем, поэтому пока сложно судить, имеем ли мы дело с однократным явлением или с изменением тенденции по сравнению с предыдущими месяцами. Мы также ожидаем, что увеличение расходов бюджета начнет отражаться на экономике и обеспечит некоторую поддержку обрабатывающей отрасли, в том числе производству стройматериалов.