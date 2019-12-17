В понедельник, 16 декабря, индекс корпоративных облигаций RUCBITR прибавил 0,06%.

Наилучшую динамику среди ликвидных корпоративных долговых бумаг показал выпуск ГТЛК 1P-14, который вырос на 0,72%. Лучше индекса также торговались выпуски МТС 1P-06, ЖКХРСЯ БО1, ЕвропланБ3, ГазпромКP2 и ПочтаРБ1P5, которые прибавили от 0,19% до 0,35%. Противоположную динамику показали НорНикБ1P1 и Роснфт1P2, которые потеряли на прошедших торгах 1,23% и 1,26% соответственно. Негативную динамику также показали выпуски ГТЛК 1P-10, Мегафон1P4, ГПБ БО-19, ВЭБ.РФ 19, СИНХФБО1P1, ГПБ БО-16, РСГ-ФинБ11 и РЖД 1Р-17R, которые упали на 0,35-0,99%.

Индекс муниципальных долговых бумаг RUMBITR показал уверенную динамику, прибавив 0,35%. Наибольший рост пришелся на выпуски Якут-10 об, КраснодКр3 и НижгорОб14, которые прибавили от 0,5% до 0,58%. Выпуск Хакас2013 напротив, потерял 0,51%. Незначительный рост показал индекс государственных облигаций RGBITR. Среди ОФЗ лучше индекса торговались выпуски 26225, 26212, 26230 и 26211, прибавившие от 0,14% до 0,54%. Выпуски 52002, 26226, 29010, 26229 и 26222 напротив, торговались хуже индекса, потеряв на торгах в среду 0,12-0,18%.