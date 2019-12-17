Техническая картина осторожно позитивная. Неделя началась с обновления исторического максимума и продолжила бычье ралли на российском рынке, стартовавшее в октябре. После пробоя верхней границы 5-летнего тренда (красная линия) открылся путь к верхней границе среднесрочного up-тренда с актуальным значением 3035 п. При сохранении позитивных настроений не составит проблем пробить данную линию.

Первый раз с октября текущего года возник сигнал на покупку по MACD, способствуя ускорению растущего тренда. Но перекупленность по осцилляторам вносит риски глубоких просадок индекса. Идеальным вариантом для спекулятивной покупки фьючерса на индекс был бы откат к поддержке 2960 п. с последующим отскоком. Краткосрочные перспективы могут сильно испортится в случае возврата ниже 2900 п., что пока не предвидится.

Текущая картина по основным тяжеловесам индекса (Лукойл, Газпром, Сбербанк) преимущественно позитивная. Только по акциям Газпрома наблюдается боковик, но в пределах среднесрочного растущего тренда.

Долгосрочный расклад осторожно положительный. Среднесрочный восходящий тренд (синие линии, на дневном графике — курсивом) пытается вырваться из долгосрочного (красные линии) наверх. Последний раз фаза коррекции наблюдалась с июля по август текущего года, а масштабная коррекция — с январь по июль 2017 г. Сейчас для масштабной коррекции необходимо для начала выйти за рамки среднесрочного тренда вниз, что на горизонте месяца не ожидается.

Позитивный сценарий в приоритете и предполагает продолжение долгосрочного up-тренда. Рассчитывать на слом глобальной восходящей тенденции (красные линии) не стоит до пробоя поддержки 2600 п. — маловероятно в перспективе ближайших месяцев.

Уровни поддержки: 2960 / 2875 / 2850

Уровни сопротивления: 3020 / 3055 / 3100