Рост промышленности в ноябре скатился почти до нуля (0,3% г./г. против 2,6% г./г. в октябре). Больше всех пострадала обрабатывающая промышленность, где динамика снизилась до нуля после почти полугодового периода роста в более чем 3% г./г. Падение в основном произошло из-за нескольких отраслей, производящих электронику (-0,8 п.п. к промышленности), химию (-0,2 п.п.) и металлические изделия (-0,3 п.п.).

Конечно, на ухудшение цифр оказал влияние и календарный фактор, но в целом мы полагаем, что это результат единовременного наложения негативной динамики в разных, достаточно волатильных отраслях с месячным перепадом динамики ±25% г./г. (как, например, в производстве электроники). В то же время, их доля в промышленности очень низкая (1,5-3%), но в сочетании со значительным падением выпуска (на 30-40% г./г.), это будет иметь ощутимый эффект на общий индекс (при доле в 1,5% — минус 0,5…0,6 п.п.). Как правило, такая волатильность связана с 1) малыми объемами производства (и каждый месяц будет действовать эффект базы) и 2) нерегулярным характером производства (крупные партии под заказ). Это, скорее всего, и произошло в отрасли электроники в ноябре.

Стоит отметить, однако, что ситуация, в которой промышленность то растет, то падает под влиянием таких отраслей, свидетельствует об отсутствии устойчивых факторов роста. Достаточно вспомнить, что промышленность фактически не смогла ускориться после кризиса (средний темп роста с начала 2016 г. по настоящее время составляет около 2,5% г./г., т.е. почти такой же, как и с начала 2019 г.). Сам по себе уровень в 2,5% г./г., хотя и кажется достаточно высоким (на фоне более скромной динамики ВВП или потребительского спроса), стал таким совсем недавно, в конце 2018 г. в результате пересмотра данных Росстатом он был повышен с ~1,5% г./г. (из-за увеличения веса добавленной стоимости машиностроения).

Сейчас рост обеспечивается за счет экспорта сырья и производства околосырьевых товаров для внутреннего потребления (в первую очередь, топлива), но отсутствие ускорения потребительского и инвестиционного спроса не дает шансов для оживления в остальных отраслях. Возможно, в следующем году ситуацию смогут поправить нацпроекты, однако, по нашим расчетам, этот эффект будет крайне небольшим (мы ожидаем ускорение максимум до 3% г./г.).