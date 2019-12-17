Перспективы акций "Роснефти" улучшились
В лидерах роста к середине дня пребывали котировки Детского мира (+1,91%) и привилегированные акции Транснефти (+1,60%). Бумаги Роснефти подорожали на 1,26%. В лидерах снижения были котировки ТГК-1 (-2,98%) и акции Полюса (-1,1%).
С технической точки зрения акции Роснефти в начале декабря начали восстановление от локальных минимумов, которое увело их выше средней полосы Боллинджера дневного графика (район 448 руб). Краткосрочные и среднесрочные перспективы бумаг до закрепления ниже указанной отметки остаются позитивными, с высокой вероятностью движения к 460 руб (верхняя полоса Боллинджера), а далее – к ноябрьскому максимуму 468,30 руб. “Длинные” позиции по бумагам стоит держать до закрепления ниже 448 руб.
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