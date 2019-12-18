Российский рынок акций во вторник успел переписать исторические максимумы, однако внутридневная динамика была абсолютно нейтральной. Колебания индекса МосБиржи уложились в диапазон 15-ти пунктов, или 0,45%. При этом нельзя сказать, что резко упали обороты. Объемы торгов все еще на относительно высоком уровне — 52 млрд руб.

В лидеры роста среди ликвидных бумаг вышли крупные энергетики: Русгидро (+4,4%), Россети-ао (+3,8%), ФСК ЕЭС (+1,8%). Какой-то единой причины, по которой бы именно в этих эмитентах сектора резко вырос спрос, не появлялось.

В Русгидро цена приблизилась к верхней границе двухлетнего нисходящего тренда. В случае пробоя уровня 0,555–0,560 руб. появится сильный технический сигнал в пользу роста в сторону 0,61–0,62 руб. В ФСК ЕЭС котировки в третий раз за последние недели подошли к круглой отметке 0,2 руб. Ранее этот уровень выступал точкой разворота. В обыкновенных акциях Россетей ближайшим техническим препятствием наверху выступает район около 1,40 руб.

В лидерах роста среди голубых фишек вчера также были акции Роснефти (+1,25%). Позитивным техническим сигналом в этих бумагах мог бы стать пробой наверх уровня 457–458 руб. В таком случае далее технические цели сместятся к ноябрьским максимумам около 467 руб.

А вот в акциях Норникеля началось коррекционное движение вниз, которое, вероятно, еще не полностью завершено. На фоне отката цен на палладий и другие металлы бумаги ГМК до дивидендной отсечки 25 декабря способны опуститься в диапазон 19200–18800 руб.

Сегодня последний день с дивидендами торгуются акции Лукойла. Завтра бумаги откроются с гэпом вниз. Учитывая благоприятные общерыночные факторы, ценовой разрыв может быть 160–170 руб. при выплатах 192 руб. Причем закрытие этого гэпа, на мой взгляд, может пройти достаточно быстро. Лукойл остается одной из наиболее интересных фишек в нефтегазовом секторе.

В целом для бумаг нефтяников складывается благоприятный фон. Локальное укрепление рубля компенсируется ростом цен на нефть. Во вторник фьючерсы Brent прибавили 1,16% и поднялись до $66 — максимальное значение с сентября, когда был резкий рост нефти из-за атаки на добывающие мощности в Саудовской Аравии. В среднесрочной перспективе по-прежнему придерживаемся сценария закрепления цены в широком диапазоне $65–70.

Сегодня цена фьючерсов корректируется вниз на 0,5%. Это реакция на вчерашнюю статистику от Американского института нефти (API). За неделю запасы нефти и бензина в США выросли больше ожиданий. Сегодня вечером выйдет аналогичная статистика от Минэнерго США. Плюс будут опубликованы цифры по объемам добычи.

Стоимость барреля Brent в рублях сейчас находится совсем рядом со средним значением за последние 12 месяцев. При этом стоит отметить, что цена барреля российского сорта Urals в среднем еще и на $2–2,5 выше, чем по Brent.

Помимо акций Лукойла в нефтегазовом секторе сохраняем положительные среднесрочные ожидания по динамике бумаг Роснефти и Газпром нефти.

Положительная тенденция на рынке нефти и общий фон на мировых рынках акций способствуют сильной динамике рубля. Мы пока не видим сезонной декабрьской слабости национальной валюты, а также влияния повышенных внешних платежей. Наоборот, во вторник курс USD/RUB опустился к 62,4.

В то же время важно отметить, что аналогичная позитивная динамика наблюдается в целом по индексу валют развивающихся стран. В течение нескольких сессий не исключаем временного отката к 62, но ближе к концу декабря вероятность возврата к 63–63,5 вырастет.

Индекс МосБиржи вчера установил рекорд и поднялся к 3020 п. В сложившейся ситуации пока не просматривается причин для разворота вниз. Локальные откаты не исключены, но общий положительный фон, связанный с заключением первой фазы торговой сделки и отменой анонсированных пошлин Китая и США, не располагает к масштабным распродажам. К тому же до конца декабря амплитуда колебаний на рынке акций, вероятно, будет низкой из-за фактора праздников.

Какие-то конкретные краткосрочные цели по индексу сейчас не выделяем. Отметим лишь, что выше 3100 п. рынок вряд ли успеет подняться, даже несмотря на положительные внешние факторы. К тому же завтра из-за дивидендов Лукойла индекс может потерять дополнительно около 12 пунктов.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра находятся около значений предыдущего дня, нефть Brent в минусе на 0,53%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть выше уровня закрытия вторника, в пределах 0,2%.