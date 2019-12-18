Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок несколько ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов примерно на 0,1 %. Торговый оптимизм после новостей о первой фазе соглашения США и Китая по большей части был отыгран, но рынки получили поддержку от благоприятных данных по американскому промышленному производству, а также рынку жилья.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,1% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%. На европейских биржах стартовала коррекция, одним из двигателей которых стало возобновление опасений в отношении жесткого Brexit.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 упал примерно на 0,5%. Фондовые индексы Китая изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. У рынков нет веских драйверов для развития восходящего движения, в связи с чем инвесторы скорее склонны к выжидательной позиции и фиксации прибыли.

Нефтяные фьючерсы утром снижаются примерно на 0,5% после уверенного повышения накануне. Цены во вторник зафиксировали новые максимумы с сентября, поднявшись чуть выше 66 долл (Brent) и в район 61 долл (WTI). Отчет Американского института нефти показал неожиданный скачок запасов “черного золота” на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов более чем на 9 млн баррелей – негативный для котировок сигнал. От данных Минэнерго США в среду в среднем ожидают сокращения запасов нефти на 1,9 млн баррелей. При неприятных сюрпризах нисходящая коррекция на нефтяных площадках может усилиться.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги повышением и в течение сессии достигли новых максимумов (3019 и 1521 пункт соответственно). На дневных графиках обоих индикаторов продолжается формирование “медвежьей” дивергенции с RSI, говорящей о необоснованно высоких уровнях и предупреждающей об опасности коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2990-3030 пунктов.

Рубль по итогам дня незначительно укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль в течение сессии росла, после чего завершила день чуть ниже 62,50 руб. Район 62 руб остается основной краткосрочной поддержкой для доллара. Пара евро/рубль также отступила от максимумов сессии и по итогам дня находилась чуть выше 69,50 руб, вблизи достигнутого недавно многомесячного минимума.

Утром российские индексы и рубль окажутся под давлением некоторого ухудшения мировых настроений, в связи с чем, скорее всего, выйдут в умеренный минус. Торговый оптимизм на данный момент уже отыгран и может возобновиться разве что при поступлении деталей сделки или ее подписании. В связи с этим инвесторы переключатся на анализ макроэкономической обстановки и могут зафиксировать часть прибыли перед рождественскими выходными.