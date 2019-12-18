В США одобрили приобретение IPSCO компанией Tenaris у ТМК: позитивно
Минюст США завершил рассмотрение предложения Tenaris о приобретении IPSCO, которое она представила 22 марта 2019.
Эта новость, безусловно, является важным позитивным фактором для бумаги, поскольку инвесторов очень тревожило, что разрешение может быть не предоставлено до конца года, что привело бы к пересмотру условий сделки (которые могли бы оказаться неблагоприятными, поскольку конъюнктура на рынке труб в США значительно ухудшились с марта).
Если ТМК удастся закрыть сделку до конца 2019, это должно позволить компании снизить долговую нагрузку до приблизительно 2.5x EBITDA и выйти в плюс по FCF в будущем.
В долгосрочной перспективе мы напоминаем о накапливающихся тревожных сигналах для бумаги — от растущих цен на сталь до потенциально более сильной конкуренции на внутреннем рынке OCTG в связи с планами ЗТЗ построить завод по производству бесшовных труб мощностью 400 тыс т в год.
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