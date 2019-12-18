Аппетит к риску на глобальных рынках сохраняется, что приводит к дальнейшей компрессии кредитных премий. Так, доходность UST’10 вчера прибавила 1 б.п. (1,88% годовых) при снижении доходностей евробондов ЕМ соответствующей срочности на 2-8 б.п.

Доходность российского 10-летнего бенчмарка продолжает обновлять минимумы с сначала года, снизившись еще на 2 б.п. – до 2,93% годовых (исторический минимум 2013 года – 2,7%); кредитный спрэд сократился на 3 б.п. – до 105 б.п. (средний уровень с середины 2016 года – 189 б.п.). CDS 5Y остался на уровне 53 б.п.

Сохраняющаяся мягкая денежно-кредитная политика мировых Центробанков поддерживает спрос на бонды ЕМ, в которых начинают формироваться признаки перегрева.

Облигации

Во вторник доходности среднесрочных и длинных ОФЗ продолжили снижение на 1 б.п. – 5-летних госбумаг – до 6,10% годовых, 10-летних – до 6,39% годовых.

Сегодня Минфин проведет аукционы по 4,6-летним ОФЗ 26227 (доходность 6,09% годовых) и 19,3-летним ОФЗ 26230 (доходность 6,63% годовых).

Отметим, что в соответствии с планом Минфина по размещению госбумаг на последних 2 аукционах (сегодня и в следующую среду) остаток размещения составляет всего 57 млрд. руб., более половины которого, скорее всего, будет закрыта сегодня. В целом, при ожидаемом уровне ключевой ставки в начале 2020 года в размере 6,0% умеренно интересно выглядят оба выпуска госбумаг.

До конца года не ждем существенных движений на рынке ОФЗ – котировки госбумаг продолжат консолидироваться вблизи текущих уровней.