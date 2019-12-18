Передача РФ доли ЦБ в Сбербанке опять обсуждается: нейтрально
Во вторник агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка государству, и что разговоры перешли "на уровень правительства", хотя пока решений нет.
Данная тематика поднималось уже не раз. С одной стороны, то, что регулятор владеет активом, на которое распространяется его регулирования, это конфликт интересов. С другой стороны, передача пакета требует решения множества проблем: изменения законодательства, компенсации выпадающей из баланса ЦБ доли в Сбере (а это порядка 2,6 трлн руб.). Что касается влияния на акции Сбербанка возможная смена акционера, то мы не думаем, что будет какой-то эффект, т.к. по сути мало что поменяется.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191218/830705209.html