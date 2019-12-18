Во вторник агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка государству, и что разговоры перешли "на уровень правительства", хотя пока решений нет.

Данная тематика поднималось уже не раз. С одной стороны, то, что регулятор владеет активом, на которое распространяется его регулирования, это конфликт интересов. С другой стороны, передача пакета требует решения множества проблем: изменения законодательства, компенсации выпадающей из баланса ЦБ доли в Сбере (а это порядка 2,6 трлн руб.). Что касается влияния на акции Сбербанка возможная смена акционера, то мы не думаем, что будет какой-то эффект, т.к. по сути мало что поменяется.