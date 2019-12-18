На вчерашнем недельном депозитном аукционе Банк России уменьшил лимит привлечения на 410 млрд руб., до 1,23 трлн руб. Заявок от банков поступило на сумму 1,56 трлн руб., а средняя ставка на аукционе составила 6,18%, что соответствует дисконту в 7 бп к уровню ключевой ставки ЦБ (как и на прошлой неделе). В то же время к 12-дневному депозитному аукциону Федерального казначейства (на сумму 150 млрд руб.) банки не проявили никакого интереса. В результате, по нашим оценкам, сегодня объем размещенных в банках бюджетных средств сократится на 430 млрд руб., что полностью нивелирует эффект от вливания ликвидности Банком России. Тем временем на аукционе КОБР банки купили облигаций на сумму 134,4 млрд руб. из предложенных регулятором 361 млрд руб. Таким образом, объем ликвидности в банковской системе сегодня снизится после расчетов по всем инструментам. Отметим, что начиная с 6 декабря ставка RUONIA торгуется в среднем примерно на 30 бп ниже уровня ключевой ставки Банка России, тогда как купонная доходность КОБР соответствует среднему значению ключевой ставки, а цена их размещения обычно немного ниже номинала.

Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа вчера осталась на низком уровне, опустившись до 5,65% (-8 бп), в то время как закрытие произошло на более высокой отметке в 5,82% (+38 бп). Индекс RUSFAR не изменился, составив 6,0%. Отметим, что баланс свободных резервов в распоряжении банков расширился до —116 млрд руб. Котировки FRA закрылись практически без изменений, как и ставки процентных свопов. Ставки NDF изменялись в пределах +/- 1–2 бп, а ставки кросс-валютных свопов остались на прежних уровнях.