Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением около 0.1-0.3%, в районе 3015-3030 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3010, 3000 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3030, 3040 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. С технической точки зрения не стоит исключать начала его коррекционного отката к отметке 3000 п.

Во второй половине дня значимым внутренним событием станет большая пресс-конференция президента РФ. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск.). Кроме того, будет опубликована ноябрьская статистика по объемам продаж на вторичном рынке жилья в США (18.00 мск.).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.35%) и РТС (+0.13%) вновь завершили торги со сдержанным приростом. Рублевый индекс МосБиржи сумел в очередной раз обновить свой исторический максимум. Вместе с тем, столь позитивный технический сигнал не стал поводом для активных покупок в акциях отечественных компаний. Оптимизм участников локальных торгов сдержало неоднозначное состояние внешнего фона.

В качестве явного позитивного внешнего сигнала можно было воспринимать лишь вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке. Однако российский рынок акций уже не успел отыграть этот благоприятный фактор до завершения основной торговой сессии. Между тем, фьючерсы на нефть сорта Brent вчера достигли максимального уровня за три минувших месяца и сумели закрепиться выше отметки $66 за баррель. Стимулом для этого послужила публикация еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Она указала на умеренное сокращение запасов сырой нефти за океаном на 1085 тыс баррелей. В то же время суммарный недельный прирост запасов бензина и дистиллятов составил более 4 млн баррелей.

Среди значимых внешних новостей стоит отметить продвижение в США санкционных законодательных инициатив против РФ. Вчера комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который уже давно именуют не иначе, как «санкции из ада». Теперь сенат будет рассматривать его в полном составе. Указанный законопроект среди прочих мер предполагает запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ периодом обращения более 14 дней. Кроме того, стало известно о возможном введении другого пакета санкций против РФ со стороны Соединенных Штатов под предлогом предполагаемого российского военного присутствия в Ливии. Таким образом, среднесрочные санкционные риски для локального фондового и валютного рынков имеют тенденцию к усилению.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние бэквордации величиной в 9.2 п. или около 0.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сдержанного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением на рынке стало резкое повышение стоимости акций ТМК (TRMK RM, +8.74%). В момент открытия торгов эти бумаги ненадолго подорожали почти на 20%. Поводом для этого послужило известие об одобрении департаментом юстиции США сделки по продаже эмитентом дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. Договор купли-продажи американского подразделения ТМК был подписан еще в марте текущего года. В ближайшее время указанная сделка может быть завершена. С учетом усиливающихся санкционных рисков в отношении РФ эту новость стоит трактовать как однозначный позитив. Кроме того, компания ТМК сумеет существенно сократить свою долговую нагрузку.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.90%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1.03%). Вчера эти бумаги ускорили двухнедельное восходящее движение и превысили свои среднесрочные сопротивления. Весомым фактором поддержки для них является довольно масштабное укрепление курса отечественной валюты, которое наблюдалось в течение тех же двух недель. Интерес к этим бумагам подогрели и появившиеся в СМИ слухи по поводу возобновившегося обсуждения возможности передачи контрольного пакета «Сбербанка» от Центробанка Росимуществу или другой государственной структуре.

Еще одной информационной «уткой» минувшего дня стали официально опровергнутые слухи по поводу обысков в офисах группы «Сафмар». Это стало дополнительным стимулом для заметных движений в акциях компаний, связанных с этой структурой: САФМАР-ао (SFIN RM, +3.33%), М.Видео (MVID RM, —6.95%), Русснефть (RNFT RM, —1.79%). Ранее стало известно о том, что ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» оформило кредитную линию в размере 21 млрд руб. с целью финансирования программы обратного выкупа собственных акций.

Существенно слабее рынка закрылись бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —0.90%), Yandex clA (YNDX RM, —1.32%), ММК (MAGN RM, —1.44%), МосБиржа (MOEX RM, —1.62%), АФК Система (AFKS RM, —0.95%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют минимальное понижение стоимости в пределах 0.05%. Контракты на нефть сорта Brent столь же незначительно подорожали на 0.05%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 просел на 0.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи.