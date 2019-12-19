По итогам торгов 18 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,35%, до 3023,92, а индекс РТС на 0,13%, до 1522,51 п.

Отечественный рынок осваивает новые максимумы. Пока в Европе и США проявляют осторожность по поводу подписания торгового соглашения и очередного жёсткого «выхода» Великобритании из ЕС и торгового соглашения с этим союзом, местные участники торгов сосредоточены на доходности.

На текущий момент 12-месячная доходность рынка составляет около 6,2%. Схожие значения были зафиксированы и на размещениях ОФЗ. Из ярких событий дня стоит обратить внимание на бумаги ГМК «Норникель» (+0,63%), которые корректировались в начале дня вслед за никелем и палладием, но к вечеру разошлись с ними на встречных курсах. Лидером торгов оказались бумаги «САФМАР» (+3,33%) на новостях о расширении программы обратного выкупа. Впрочем, бумаги «ТМК» (+8,74%) смотрелись ещё сильнее на фоне сообщений о том, что американский Минюст одобрил продажу американской дочерней компании IPSCO Tubulars. Также в лидерах завершили день «Распадская» (+4,23%), «Россети» (+2,84%), «МРСК Центр» (+2,61%) и «Детский Мир» (+2,46%). Акции Сбербанка (+1,9%) продолжают расти на фоне активности руководства в СМИ, которое продвигает идею ипотечного бума в стране. «Русгидро» (+2,27%) и «ФСК ЕЭС» (+1,81%) дорожали на актуализации возможного плана приватизации до 2022 года. Бумаги «Газпрома» (-0,3%) немного сдали свои позиции на фоне санкционной тематики. Однако даже в администрации Д. Трампа признают, что не смогут, или не успеют, помешать завершению строительства «Северного потока 2». Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 60,333 млрд рублей.

Вышедшая в России статистика, в основном, позитивна для рынка. Рост реальных зарплат в РФ ускорился в октябре до 3,8% с 3,1% в сентябре. Рост розничных продаж в ноябре составил 2,3% по сравнению с 1,6% в октябре, хотя ожидалось замедление до 1,2%. Безработица осталась на уровне 4,6% при ожиданиях её роста до 4,7%. И лишь месячный ВВП замедлился до 1,6% в ноябре с октябрьских 2,3%. Есть также негативный момент в статистике роста реальных зарплат и оборота розничной торговли. ЦБ РФ отслеживает данные параметры при оценке будущей динамике инфляции.

Рубль преимущественно слабел в течение дня. К вечеру давление на него усилилось из-за новостей об одобрении профильным комитетом сената США закона DASKA, или «Защиты американской безопасности от кремлёвской агрессии». Впрочем, одобрение комитетом это ещё не одобрение сенатом, поскольку Минфин США и Торговая палата США раскритиковали ряд положений законопроекта. В течение дня у рубля было больше поддержки, чем негатива. На первом аукционе удалось разместить ОФЗ-ПД выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года в объёме 26,73 млрд рублей по номиналу при спросе 49,273 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,1%. На втором аукционе ведомство разместило ОФЗ-ПД выпуска 26230 с погашением в марте 2039 года на 29,483 млрд рублей по номиналу при спросе 41,691 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,63%. Иными словами, оба аукциона прошли при вполне здоровом спросе инвесторов. Нефть также смягчила новости из американского сената, поскольку смогла подняться выше $66 за баррель Brent на фоне статистики Минэнерго.

Торги в США завершились новым рекордом NASDAQ и небольшим снижением DJIA и S&P 500. В палате представителей Конгресса США демократы готовились к голосованию по импичменту Д. Трампа, но рынок игнорировал их усилия. В итоге, демократическое большинство выступило за отставку президента, но в сенате картина может быть иной, поскольку там большинство принадлежит республиканцам. Важной статистики в США в этот день не было, но её легко заменили корпоративные события. Снижение прогноза на финансовый год обошлось бумагам Federal Express в 10% стоимости. Fiat Chrysler Automobiles (-0,91%) и Группа PSA объявили о своём слиянии. Акции Tesla вплотную приблизились к отметке $400, подорожав на 3,74% в рамках прошедших торгов. Капитализация компании составляет около $70 млрд. Меж тем, рынок оценивает General Motors в $53 млрд, а Ford Motors всего в $38 млрд. Столь существенный рост капитализации производителя электромобилей связывают с реализацией производства в Китае. Глава Tesla Элон Маск заявил, что компания уже получила 250 тыс. предзаказов на новейший Cybertruck. По итогам торгов DJIA упал на 0,1% до 28239,28 п., а S&P 500 снизился на 0,04% до 3191,14 п.

Каких-то новостей от Банка Японии не ждали, но рынок весьма скептически отнёсся к тому, что параметры денежно-кредитной политики остались неизменными. Меж тем, в Австралии рынок труда показал весьма неплохую динамику. За ноябрь было создано 39 тыс. новых рабочих мест вместо ожидаемых 14 тыс. Благодаря этому безработица снизилась до 5,2% при ожиданиях сохранения на уровне 5,3%, как и в октябре. Новая Зеландия повысила оценку роста ВВП в III квартале до 2,3% с прежних 2,1%. Австралийский доллар укрепил свои позиции, а вот фондовый рынок последовал за своими товарищами по региону вниз. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23860,76 п. (-0,31%), Hang Seng — 27728,63 п. (-0,56%), Shanghai Composite — 3009,61 п. (-0,25%).

Нефть вернулась выше отметки $66 за баррель Brent на фоне американской статистики. По данным Минэнерго США, на неделе до 13 декабря коммерческие запасы нефти снизились на 1,1 млн бар. до 446,8 млн бар. Это меньше ожидаемого падения на 2,5 млн бар., но заметно более положительное значение, чем рост на 4,7 млн бар., зафиксированный в API. Запасы бензина выросли на 2,5 млн бар., а дистиллятов увеличились на 1,5 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн бар., а также рост запасов бензина на 2,4 млн бар. и дистиллятов на 0,6 млн бар. Импорт сырой нефти сократился на отчётной неделе на 308 тыс. бар. в день до 6,6 млн бар. суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,6 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или —2,9% за год; 9,1 млн бар. бензина в сутки, или +0,1% за год; а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или —6,8% за год. Добыча в США осталась на уровне 12,8 млн бар. в сутки. На рынке отмечают заметное снижение активности, что можно отнести на счёт приближающихся рождественских праздников. Кстати, рождественское ралли на рынке нефти происходит чаще, чем на рынке акций. К 9:00 мск Brent — $66,19 (+0,03%), WTI — $60,85 (+0,00%), Золото — $1480,1 (+0,09%), Медь — $6178,48 (-0,36%), Никель — $13955 (+0,61%).

Индекс доллара снижался на 0,06% до 97,35 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США составляла 1,91% по сравнению с 1,92% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,113 (+0,13%), GBP-USD — $1,308 (+0,05%), USD-JPY – 109,57 (+0,08%).

Ситуация на внешних рынках спокойная. Небольшое снижение в Азии можно отнести на счёт желания зафиксировать прибыль. Опасений по поводу импичмента Д. Трампа почти никаких, так как республиканцы голосовали против в Палате представителей, а в Сенате они удерживают большинство. Позитивом для российских акций является возвращение котировок Brent выше отметки $66 за баррель. Надежды дарит статистика по росту реальных зарплат и торгового оборота — как в плане притока новых денег на рынок, так и в оживлении потребительского сектора. Отечественный рынок может продолжить освоение рекордных значений.