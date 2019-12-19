Сенат США во вторник, 17 декабря, одобрил законопроект об оборонном бюджете (NDAA), который, помимо прочего, предусматривает введение санкций в отношении трубоукладочных судов, используемых в строительстве Северного потока – 2, если владельцы судов не прекратят участие в проекте в течение 30 дней после принятия закона (подробнее об этом читайте в Ежедневном обзоре рынка от 11 декабря). Для вступления закона в силу требуется лишь его подписание президентом США. Как пишут Ведомости, с учетом погодных условий на Балтике у подрядчиков остается совсем намного времени для завершения проекта. По данным газеты, средняя скорость трубоукладочных судов в ходе строительстве участка в акватории Дании сейчас составляет 3,5–4,5 км/день, при этом к настоящему моменту пройдено в общей сложности 159 км.

Протяженность каждой из двух ниток датского участка Северного потока – 2 составляет 147 км; плюс к этому незавершенными остаются 16 км газопровода в исключительной экономической зоне Германии. Таким образом, исходя из средней скорости укладки труб, для завершения обеих ниток, по нашим оценкам, может потребоваться еще порядка 20 дней – при условии, что скорость укладки останется неизменной. Однако реальная скорость зависит от фактических погодных условий на Балтике, в связи с чем есть риск, что завершить проект до вступления санкций в силу, не удастся. Такое развитие событий было бы негативно для Газпрома.

Также напомним, что сегодня Газпром и Нафтогаз Украины проведут очередной раунд переговоров по вопросу продления контракта о транзите газа.