Росстат сообщил о продолжающемся ускорении роста оборота розничной торговли с 0,8% г/г по итогам 3К19 и 1,6% г/г в октябре до 2,3% г/г в ноябре. Более сильный тренд потребления сопровождался ускорением инфляции, которая составила 0,2% с начала месяца по состоянию на 16 декабря.

Хорошая новость заключается в том, что более сильное потребление, судя по всему, отражает некоторое смягчение бюджетной политики; в то же время рост бюджетных расходов, как ожидалось изначально, будет вызван ростом инвестиционных расходов.

Кроме того, мы считаем, что признаки восстановления потребления рано или поздно будут приняты во внимание ЦБ, который, судя по всему, близок к завершению цикла понижения ставки. В целом восстановление потребления – хорошая новость для розничных компаний, однако она не рассеяла опасений по поводу структуры российского экономического роста и его устойчивости.