В среду заряд оптимизма на глобальных рынках начал понемногу угасать, но доходность UST10 во второй половине дня возобновила рост и достигла отметки 1,92%. Российские суверенные евробонды большую часть дня торговались нейтрально, но вечером, впервые за долгое время, подешевели, и выпуск RUSSIA’47 упал в цене на 0,9 п.п., остальные евробонды просели на 0,1–0,3 п.п. от номинала. Однако другие евробонды ЕМ рост доходностей UST10 практически проигнорировали.

Вчера Комитет по международным отношениям Сената США проголосовал за законопроект о санкциях DASKA, который в том числе предполагает введение запрета на покупку нового госдолга и ограничения для российских банков, поддерживающих вмешательство в демократические процессы в других странах.

По всей видимости, законопроект был одобрен комитетом без каких-либо поправок. Впрочем, пока неясным остается вопрос о том, будет ли Сенат его рассматривать и когда это может произойти, и нет никакой уверенности, что этот законопроект все же будет принят.

Реакция рынка на новость о санкциях была очень сдержанной, и, на наш взгляд, сегодня мы также вряд ли увидим продажу российских активов из-за этой новости. Однако с учетом роста доходностей гособлигаций США мы все же видим факторы в пользу падения котировок российских евробондов.

Вчера Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа, но это не вызвало заметной реакции рынка, поскольку подконтрольный республиканцам Сенат практически наверняка выскажется против отрешения президента от должности. Из опубликованной статистики стоит выделить индексы экономических ожиданий и бизнес-климата в Германии, которые оказались заметно лучше, чем предполагалось.

Инфляция в еврозоне полностью совпала с прогнозами, составив 1% год к году (базовая инфляция – 1,3%). Хотя новостей, дающих поводы для оптимизма, вчера, по сути, не было, доходность UST10 к вечеру вновь начала расти и достигла 1,92%. Впрочем, учитывая соглашение США с Китаем, ее движение вверх объяснимо и может продолжиться. Евро вчера ослаб к доллару до 1,112. Цены на нефть поднялись к отметке 66,2 долл./барр. после публикации данных по запасам.