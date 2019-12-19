Вчера по комитет по внешним отношениям (Committee on Foreign Relations) одобрил законопроект DASKA вместе с предложенными поправками. Следующий шаг в законодательном процессе – голосование в нижней палате конгресса.

В 2018 году в конгресс было внесено два законопроекта, предусматривающих введение санкций против России. Один (DETER) предполагал их введение в случае обнаружения вмешательства России или другой страны в избирательный процесс. Но при этом список возможных санкций был очень обширным, объектами могли стать госбанки, нефтегазовые компании, оборонный сектор, суверенный долг. Другой законопроект (DASKAA), в случае принятия, вводил бы санкции за уже совершенные действия России. Но при этом был несколько мягче в части перечня объектов санкций.

В нем были прописаны госбанки, а также новый суверенный долг, выпущенный через 180 дней после вступления закона в силу, ограничения на инвестиции в нефтегазовый сектор. Новая версия DASKAA выглядит как комбинация его первой версии и DETER актов. Из первого взят принцип введения санкций за уже совершенные действия России, а из второго – широкий перечень объектов санкций. DASKAA 2.0 с февраля находился в профильном комитете и только вчера получил движение.

Еще в прошлом году в качестве обоснования введения санкций упоминался Крым, Сирия, дело Скрипалей, вмешательство в выборы в США. Затем к списку претензий добавился инцидент в Азовском море, нарушение договоров о контроле за распространением оружия, кибератаки и т.п. Список претензий со временем удлиняется, старые не забываются.

Например, в законопроекте содержится требование освободить украинских моряков. Это говорит о том, что вопрос введения новых санкций в обозримом будущем вряд ли будет закрыт.

Принятые вчера поправки включают в себя нарушение прав сексуальных меньшинств в Чечне и слишком активное использование Россией своего права вето в совете безопасности ООН. Список претензий уже настолько обширен и разнообразен, что даже в теории его выполнение невозможно. Поэтому в случае принятия такого закона следует готовиться к тому, что предусмотренные санкции будут применяться в полном объеме.

Список санкций Список возможных санкций включает в себя: банки, причем не указано явно, что это должны быть банки с госучастием, зарубежные российские проекты в нефтегазовом секторе (сюда же попадает "Северный поток-2"), российские компании кибер-безопасности, суверенный долг, должностные лица, олигархи и члены их семей, поддерживающих незаконные действия Путина. Отдельным списком идут санкции "за Украину": против 24 агентов ФСБ (по числу удерживаемых РФ украинских моряков), против судостроительного сектора РФ в случае создания ею проблем с навигацией в Керченском проливе или где-то еще в мире, санкции против российских нефтегазовых проектов, в том числе, зарубежных. В числе других положений указываются усиление поддержки стран НАТО, создание специальных центров противодействия "российской дезинформации", кибер-активности, расследование убийства Немцова, отчет об активах, принадлежащих Владимиру Путину.

На этот раз реакция рынка была минимальной. Кратковременно ослабление рубля в начале торговой сессии было очень быстро отыграно, рубль продолжил укрепляться. Рынок российских акций открылся с гэпом вниз, но тоже быстро его закрыл и вышел в плюс по отношению к уровню закрытия среды.

Председатель комитета, где вчера обсуждался законопроект, отметил, что предложенный документ в текущем виде изобилует нежелательными побочными последствиям, может серьезно навредить европейским союзникам США. Главное же – все это не достигнет основной цели – повлиять на действия РФ. Голосование в комитете завершилось со счетом 17:5, причем все 5 голосов «против» принадлежали республиканцам. Примечательно, что в тот же день нижняя палата конгресса, контролируемая демократами, проголосовала за импичмент Трампа.

Возможно, это совпадение, но очень похоже, что законопроект DASKAA стал частью внутренней политической борьбы. Дело в том, что принятие такого закона может очень сильно усложнить жизнь Президенту и его администрации, причем не только в вопросах отношений с РФ, но и Европой. Если это так, то судьба этого законопроекта может быть очень непредсказуемой.

Основное, о чем нам сейчас говорят подобные новости — в США по-прежнему живет и развивается идея введения новых санкций против России.

Устойчивого смягчения санкционной риторики в обозримом будущем ожидать не приходится. Если этот законопроект в итоге и не будет принят, то я не думаю, что продет много времени до появления следующей инициативы.