Позитивная макростатистика и комфортная политика ведущих ЦБ могут придать инвесторам оптимизма на 2020 год. При этом мировая экономика находится в поздней фазе цикла, а возможности глобальных центробанков стимулировать экономику ограничены. Тем не менее для российских активов ситуация будет скорее благоприятной на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки, укрепления рубля и высокой дивидендной доходности российских акций.

Глобальный валютный рынок и процентные ставки. Доллар может ослабеть в 1К20 на фоне договоренностей между США и Китаем. Однако устойчивость этой тенденции будет зависеть от роста мировой экономики.

В 2020 году инвесторы будут рассматривать в качестве источника дохода как более длинные выпуски, так и кредитный риск, т. к. потенциал снижения доходности базовых активов ограничен.

Глобальные рынки акций. Низкие доходности и умеренный рост могут создать благоприятный фон для акций с привлекательной оценкой и высокой доходностью.

Динамика цены на нефть в 2020 году будет определяться пятью факторами: стремлением ОПЕК+ сбалансировать рынок, торговой войной между США и Китаем, президентскими выборами в США, перспективами санкций США против таких производителей нефти, как Иран и Венесуэла, а также динамикой нефтедобычи в Соединенных Штатах.

Политическая неопределенность в преддверии ноябрьских выборов в США может поддержать рынок золота. Мы ожидаем высокой волатильности на рынке в 1К20 на фоне геополитических рисков (торгового конфликта США и КНР) и усиления дедолларизации.

Рынок угля может получить поддержку в 1К20 благодаря повышению спроса в зимний период и потенциальных рисков, связанных с тем, что истекает срок соглашения о транзите российского газа через Украину.

Российский рынок акций. Мы видим большой потенциал дальнейшего снижения дивидендной доходности, премии за риск и премии в оценке в 1К20 и в 2020 году. Акции с высокой дивидендной доходностью, скорее всего, покажут опережающий рост.

Российские еврооблигации покажут либо сопоставимую с аналогами, либо опережающую динамику, тогда как долгосрочные выпуски России могут опередить другие сегменты рынка.

Курс рубля и процентные ставки. В 1К20 рубль может укрепиться до 60 за доллар на фоне глобального оптимизма и благоприятных сезонных факторов. Мы ожидаем, что ЦБ снизит ключевую ставку на 25 б. п. в 1К20 и еще на 50 б. п. до 5,5% к концу года.

Рублевые облигации. В 2К20-3К20 (при допущении, что ставка ЦБ снизится до 5,5%, а инфляция в конце 2020 года составит 3%) доходность долгосрочных ОФЗ может снизиться до 5,9-6,1%.



