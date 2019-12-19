В ноябре оборот розницы ускорился до 2,3% г./г. (1,7% г./г. в октябре). Основной вклад внес непродовольственный сегмент, тогда как продуктовый ритейл практически не ускорился. Не изменилась динамика и сферы услуг, оставшись в небольшом минусе (-0,6% г./г.). Как мы понимаем, основной вклад в рост именно непродовольственных продаж вносит потребкредитование наряду с восстановлением доходов населения.

В этой связи интересны причины роста доходов. В этом году (в 3 кв., а в сезонно сглаженных цифрах кв./кв. – и в 1, и 2 кв. 2019 г.) было крайне трудно его объяснить: вклад прочих факторов, не связанных с зарплатами и пенсиями, был очень высок. Однако вчера Росстат пересмотрел данные (см. график слева), после чего зарплаты и пенсии резко стали драйвером роста доходов.

Таким образом, сейчас, судя по обновленным данным, складывается достаточно оптимистичная картина, которая не очень согласуется с динамикой других индикаторов потребительского сектора.

Получается, что вклад кредитования в финансирование расходов потребителей в последние два квартала снизился, уступив место доходам, т.к. они (в первую очередь, зарплаты) начали расти. Хотя до пересмотра цифры говорили о том, что у большинства людей (живущих на одну зарплату/пенсию) с доходами все плохо, а потому они вынуждены «залезать в долги». Эта гипотеза косвенно подтверждалась и данными по распределению долговой нагрузки — она выше у людей с невысоким доходом.

Отметим также, что на старых данных активный рост зарплат в 1П 2018 г. был объясним предвыборными расходами бюджета (равно как и стагнация зарплат после выборов после прекращения бюджетных вливаний).

Теперь же, по новым данным, получается, что зарплаты после выборов лишь немного сбавили рост, и вопрос о том, какие факторы могли повлиять на продолжение их роста (в условиях слабой экономической активности, более чем 20% роста потребкредитования и консервативного бюджета), остается открытым.