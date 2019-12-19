Все идет по плану. А план-то какой? Оставаться на месте и держать достигнутые рубежи. Была бы возможность, многие участники рынка наверняка захотели бы отменить все торги вплоть до наступления Нового года и… отдыхать. Ведь как славно поработали в этому году! Поэтому вчерашние плюс-минус несколько сотых процента по итогам торгового дня совершенно никого не удивляют. Именно так и должно быть.

Но, несмотря на совершенно нулевую динамику, индексы все же умудрились вчера в очередной раз обновить свои максимумы. По крайней 2 из 3 основных. Индекс NASDAQ переписал и абсолютный максимум, и по закрытию, а индекс S&P500 — только абсолютный. Мог бы переписать и по закрытию, но этому помешало проходящее во время закрытия торговой сессии голосование в Конгрессе США по вопросу импичмента президенту Трампу. И участники рынка чуток испугались и на всякий случай решили немного прикрыть позиции. И в итоге буквально в последние минуты торгов индексы резко снизились и ушли из зеленой зоны в красную.

Но все это «бои местного значения» и совершенно ничего не решают.

Естественно, что и на отраслевом уровне наблюдалась аналогичная совершенно безликая картина. Единственно, что можно почерпнуть из анализа динамики изменения цен в основных секторах, так это то, что все основные движения на рынке сейчас организовывают спекулянты, а не инвесторы.

Так, позавчера акции компаний, занимающихся управлением недвижимостью подверглись относительно массированной распродаже в результате чего средние потери по сектору Real Estate составили 1,16%. А вчера те же спекулянты вернули котировки на свои места и сектор Real Estate оказался лучшим, прибавив в среднем 1,5%.

Теперь, как обычно, о главных лузерах дня. К счастью, их было немного. Самый эпический провал случился в акциях одного из лидеров в сегменте почтовых и грузовых авиаперевозок — компании FedEx Corporation (FDX, —10,03%). Одномоментная потеря десятой части своей капитализации связан с выходом квартальной отчетности, которая оказалась хуже ожиданий и очень негативно воспринята инвесторами. Естественно, этот негатив тут же вылился на весь сектор, который оказался под жестким прессингом продавцов всех мастей. Больше всех пострадал при этом прямой конкурент FedEx’a — компания United Parcel Service

(UPS, —1,95%). Хотя потери здесь были намного меньше, чем в FedEx.

Ночью, уже после завершения основной торговой сессии, Конгресс США объявил президенту Трампу импичмент. Казалось бы — вот он, черный лебедь! Но ничего подобного не произошло. Все рынки абсолютно спокойны и даже не дернулись. Как стоят у нулевых отметок, так и продолжают стоять.

Объяснение лишь одно — никто пока на финансовых рынках не верит, что импичмент реально может случиться. Ведь еще должен за имичмент проголосовать Сенат США. А там расклад сил совершенно иной, и там наблюдается ощутимое преимущество республиканцев. Так что дергаться пока точно не стоит.

Гораздо более важное событие сегодня — не объявленный Конгрессом импичмент, а прекрасная отчетность компании Micron Technology (MU), которая появилась на свет вчера сразу по завершению торгов. Реакция инвесторов на это радостное событие была мгновенной — акции Micron тут же взлетели более чем на 4% и продолжают держаться на достигнутых уровнях всю первую половину дня четверга. Короче, по-прежнему все хорошо и без особых изменений по отношению и к дню вчерашнему, и к дню позавчерашнему.

Наш «корабль» продолжает медленно плыть в Рождество и Новый год и пока на горизонте нет ничего такого, чтобы могло остановить этот «корабль». Исходя из этого сегодня мы продолжим «запиливать» текущие уровни и при возможности будем пытаться вытянуть индексы еще чуть повыше. А почему бы и нет? Текущая обстановка вполне способствует именно такому развитию событий. Так что ждем новых рекордов, которые будут на 0,01 или даже на 0,1 выше предыдущих значений. Спекулянты знают свое дело, а инвесторы могут пока расслабиться и получать от этого процесса удовольствие.



