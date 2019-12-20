Вчера торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали бумаги ДВМП (+7,34%). Наибольшее снижение показали акции ОГК-2 (-4,54%), после новости о продаже электростанции. Пара USD/RUB закрылась вблизи годового минимума, ниже 62,50.

В утвержденном плане ФХД на 2020-2021 год совет директоров «Роснефти» (-0,59%) предусмотрел «рост доходности акционеров относительно достигнутого уровня 2019 года в условиях сохранения волатильности на мировых рынках».

Согласно решению правительства, «Ростелеком» (+0,08%) увеличит с 75% до 99,9% долю в компаниях-разработчиках ПО «Аврора». На смартфоны с ОС на базе ПО «Аврора» в будущем должны перейти 7,9 млн госслужащих.

Завод «Кристалл», крупнейший производитель бриллиантов в России и Европе, купленный в этом году АК «АЛРОСА» (+3,28%), займется огранкой сравнительно крупных алмазов (от 1 до 10 карат). Холдинг «Алмазы России» намерен задействовать в своей работе торговые офисы «Кристалла» за рубежом.

Торговая идея: привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (-0,64%, —0,4%). Покупка, ТР 2050 руб и 1800 руб. Президент РФ В. Путин назвал справедливой передачу Башкирии акций Башнефти, назвав их активом c серьезной ролью для экономики республики. Ранее Роснефть (-0,59%) заявила, что регулирование добычи нефти компании Башнефть строго соответствует рекомендациям Минэнерго и обязательствам РФ по Соглашению ОПЕК+. Эта информация повышает прозрачность ситуации вокруг управления компанией, снижая оценочные риски инвестиций, что может позволить бумагам отыграть недавний рост цен мажоритарного акционера.

Ожидаем боковую динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2985-3015 п. Ожидания по паре USD/RUB: 62,20-62,50.