Рынок акций РФ и рубль будут консолидироваться у текущих уровней на спокойном внешнем фоне. Поддержку рублю могут оказать продажи валюты экспортерами в рамках налогового периода.

ПРОГНОЗЫ

В преддверии рождественских праздников на мировых рынках преобладает умеренный оптимизм, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"Мы все же пока не готовы в полной мере разделить оптимистичные ожидания по восстановлению темпов мирового экономического роста в следующем году, и, на наш взгляд, общий объем рисков вкупе с ограниченными свободными ресурсами для продолжения роста (как незадействованными мощностями, так и трудовыми ресурсами) может продолжать оказывать давление на темпы роста экономики, тем не менее, последние торговые сессии на рынках проходят в режиме умеренного предновогоднего ралли", — говорит эксперт.

С его точки зрения, индекс Мосбиржи в пятницу будет консолидироваться в диапазоне 3000-3030 пунктов.

С позиций технического анализа, возможен некоторый период консолидации, который позволит избежать формирования "перекупленности" по индексу РТС (последний вырос на 42% с начала года), считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации в окрестностях отметки 62,5 по паре доллар-рубль, полагает он.

При этом поддержку рублю продолжит оказывать продажа валюты экспортёрами на фоне снижения активности нерезидентов, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие фондовые индексы США в четверг на закрытии торговой сессии оставались у рекордных уровней, трейдеры игнорировали новости вокруг процесса импичмента американскому президенту Дональду Трампу.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,06-0,07%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,21%, японский Nikkei 225 снизился на 0,06%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,24%, при этом гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,13%.

Стоимость нефти поднимается на 0,2% — до 66,67 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,03% — до 1,1116 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций РФ по итогам четверга снизился по основным индексам вслед за акциями электроэнергетиков, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,51%, до 3008,39 пункта, индекс РТС — на 0,2%, до 1519,49 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 26 копеек — до 62,41 рубля, евро — на 32 копейки, до 69,41 рубля, следует из данных Московской биржи.