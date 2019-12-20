СП Mail.ru и Сбербанка повысит конкурентноспобсобность сервисов транспорта и фудтеха
Mail.ru и Сбербанк закрыли сделку по созданию СП в сфере еды и транспорта. У сторон по 45% в СП, до 10% акций будут использованы для программы мотивации сотрудников. Mail.ru и Сбербанк планируют инвестировать до 64 млрд руб. при условии достижения определенных KPI бизнес-плана к ноябрю 2020. В таком случае ожидается, что оценка СП превысит 100 млрд руб. Согласно условиям сделки, доля СП в Ситимобил составит до 95% к концу 1К20. Стороны также должны консолидировать 100% SberFood, и текущие партнеры Сбербанка по платформе получат миноритарные доли в Delivery Club, а доля СП достигнет до 98.1%. Стороны также внесут сервисы YourDrive, доли в DC daily, Performance Group и другие транспортные и фудтех-сервисы, дополняющие платформу. СП будет управляться советом директоров, в котором будет по три представителя от Mail.ru и Сбербанка и один независимый директор, а председатель будет ежегодно меняться.
Наше мнение. Позитивная новость, поскольку СП поможет поддержать доходы и рост стремительно развивающихся сервисов транспорта и фудтеха. СП также объединяет двух сильных партнеров, которые разрабатывают интернет-экосистемы, что в конечном итоге может повысить конкурентоспособность сервисов в рамках СП.
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