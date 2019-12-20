В четверг неагрессивная коррекция российских евробондов продолжилась под воздействием как чрезмерно узких кредитных спрэдов, так и обсуждения новых санкций. В результате, доходность 10-летних евробондов вчера выросла на 4 б.п. – до 2,99% годовых при неизменной доходности UST’10 (1,92% годовых); кредитный спрэд расширился до 107 б.п., российский CDS 5Y прибавил 1 б.п. (57 б.п.).Учитывая низкую вероятность введения новых санкций на фоне комментариев Администрации президента США, негативное воздействие данного фактора будет нивелировано. Вместе с тем, крайне узкие кредитные спрэды российских бумаг ограничивают дальнейший рост котировок. Сегодня ждем возврата доходностей российских евробондов к уровню среды (-4 б.п.).

Как и ожидалось, реакция котировок российского госдолга на санкционную активность США была минимальной — доходность 5-летних и 10-летних госбумаг выросла на 3 б.п. – до 6,12% и 6,42% годовых соответственно. Напомним, накануне комитет Сената США одобрил законопроект DASKA с новыми санкциями против РФ. При этом сегодня СМИ сообщают, что Администрация президента США "выступает решительно против" введения нового пакета санкций, в результате чего стоит ожидать обратной реакции рынка ОФЗ. В целом, мы сохраняем цели по 10-летнему бенчмарку госбумаг на уровне 6,25% годовых на горизонте 3-6 месяцев. Короткие ОФЗ, торгующиеся ниже 6% выглядят менее интересно. При этом стоит рекомендовать на следующий год сформировать диверсифицированный портфель ОФЗ, учитывая высокую вероятность завершения цикла снижения ключевой ставки на уровне 6% годовых, который должен включать флоутеры (отдаем предпочтение новому 3-летнему выпуску ОФЗ 24020) и инфляционные выпуски, котировки которых отражают чрезмерно низкую вмененную инфляцию. Ждем обратной реакции рынка ОФЗ после комментариев Администрации президента США.