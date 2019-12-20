По нашему мнению, сейчас хороший момент зафиксировать прибыль по рекомендации, которую мы открыли в сентябре. Суверенные облигации Россия-29 прибавили в цене 4 п. п., в результате чего совокупная аннуализированная доходность этой торговой позиции достигла 19%.

Судя по всему, наблюдавшийся в последнее время рост доходности казначейских облигаций США приостановил ралли на рынке российских еврооблигаций, которое уже демонстрировало признаки ослабления. Учитывая приближение праздников, мы считаем, что возобновление восходящего тренда до конца года маловероятно.

Мы не исключаем возможность коррекции на рынке российских еврооблигаций, но полагаем, что она будет умеренной. Еще большие сомнения мы испытываем относительно возможной коррекции в январе из-за фиксации прибыли, поскольку неясно, что именно инвесторы будут покупать в том случае, если избавятся от части своих вложений.

На наш взгляд, реальный риск для российских еврооблигаций заключается в возможном дальнейшем росте доходности базовых активов. Этот риск может реализоваться в том случае, если макростатистика США и дальше будет позитивной, а американские уступки по пошлинам на китайский импорт превзойдут ожидания. Как бы то ни было, наш базовый сценарий на 2020 год не предусматривает резких изменений доходности ключевых гособлигаций. Мы ожидаем, что в конце следующего года доходность 10-летних казначейских облигаций США будет находиться вблизи 2,0%, т. е. около текущей отметки.

В целом мы полагаем, что в 2020 году российские еврооблигации будут торговаться на уровне аналогов с развивающихся рынков, имеющих более высокий инвестиционный рейтинг, либо даже чуть лучше. Если риски резкого колебания в казначейских облигациях США будут оставаться умеренными, то долгосрочные российские выпуски могут показать опережающий рост, поскольку глобальные инвесторы будут формировать позиции в длинном участке кривой с тем, чтобы получить дополнительную доходность.



