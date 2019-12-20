В четверг вечером было объявлено, что на трехсторонних переговорах в Берлине между представителями России, Украины и Евросоюза достигнуто принципиальное соглашение о новом контракте по транзиту природного газа через территорию Украины. Детали заключенных договоренностей пока не разглашаются; было объявлено, что их должны одобрить правительства России и Украины. "Коммерсант" сообщает, что переговоры продлятся сегодня в Минске.

Срок действия текущего контракта заканчивается 1 января 2020 года. В преддверии его истечения Газпром, НАК "Нафтогаз Украины" и европейские газовые компании существенно увеличили запасы природного газа в хранилищах. В СМИ также появлялись комментарии различных официальных лиц о пакете условий, запрошенных обеими сторонами. Официальные лица России и представители Газпрома выражали готовность продлить на короткий срок (1-2 года) действующий контракт или заключить новый краткосрочный контракт на умеренный объем транзита при условии сохранения разумных транзитных платежей и достижения пакетной договоренности по всем юридическим разбирательствам с Нафтогазом. Официальные лица Украины и Нафтогаза высказывали пожелание заключить новый 10-летний контракт с минимальным объемом транзита 80 млрд куб. м с новым контрагентом — независимым от Нафтогаза юрлицом, которое будет образовано с 2020 года — оператором украинской газотранспортной системы, а также привязать тарифы к фактическим объемам поставок и обсуждать текущие судебные разбирательства отдельно. Можно предположить, что найденный компромисс будет отражать усредненную переговорную позицию сторон.

Стоит отметить, что с введением в эксплуатацию и ожидаемым в 2021-2022 годах повышением утилизации новых экспортных газопроводов Газпрома — Северный поток — 2 и Турецкий поток — потребность в украинском транзите существенно снизится, и его использование, видимо, будет зависеть целиком от экономических параметров (в качестве примера можно привести поставки на восточноевропейские НПЗ российской нефти через трубопроводную систему Украины, контракт на транзит которой между Транснефтью и Укртранснафтой был продлен в начале декабря еще на 10 лет без каких-либо взаимных претензий). В этой связи в ближайшие годы можно ожидать сокращения украинского транзита природного газа; тем не менее сохранение определенных объемов на коммерчески приемлемых условиях будет желательным для обеих сторон.

Успешное подписание нового транзитного соглашения и его беспроблемная реализация станет позитивным фактором для кредитного профиля как Украины и Нафтогаза, так и Газпрома.



