Слабая макростатистика США не повлияла на цены на золото
Вчера с утра цены на золото стали снижаться. Однако после публикации еженедельных данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США (234 тыс. по сравнению с консенсус-прогнозом 225 тыс.) и индекса деловой активности от ФРБ Филадельфии (его значение в декабре упало до шестимесячного минимума 0,3, что ниже консенсуса) котировки желтого металла получили поддержку. На рынке произошел разворот, цены пошли вверх, и этот рост продолжился после публикации в США данных по продажам жилья на вторичном рынке (они упали на 1,7%, тогда как ожидалось снижение лишь на 0,4%). В результате по итогам дня котировки золота повысились на 0,2%, а на момент написания данного обзора торги проходят около $1 480 за унцию.
Пятница обещает быть насыщенным днем. Обновленный парламент Великобритании, в котором большинство получила Консервативная партия, должен проголосовать по плану Brexit, предложенному Борисом Джонсоном. Премьер-министр поставил этот вопрос на голосование на второй день работы парламента нового созыва, поскольку не сомневается в поддержке. В США сегодня выйдут данные по ВВП за 3К19 и другие отчеты, в еврозоне также ожидается публикация макростатистики. По нашему мнению, сегодня может наблюдаться повышенная волатильность в связи с экспирацией срочных контрактов в США.
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