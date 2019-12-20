Американские индексы 19 декабря вновь устремились вверх, продолжив ралли последних дней после небольшой передышки накануне. Данные показали падение числа заявок на получение пособия по безработице, в то время как инвесторов мало обеспокоила процедура импичмента президента Дональда Трампа, которого вряд ли удастся отстранить от должности. S&P 500 прибавил 0,45%, завершив торги на внутридневных максимумах и с новыми историческим рекордом. Позитива добавили комментарии Стивена Мнучина о том, что торговая сделка между США, Канадой и Мексикой может увеличить ВВП США на 0,5%. 9 из 11 секторов S&P 500 финишировали в плюсе за исключением энергетического и коммунального.

Мировые фондовые площадки торгуются без значительных изменений вблизи максимумов последних дней. Позитивные комментарии министра финансов США Стивена Мнучина о том, что американо-китайская торговая сделка будет подписана в начале января способствует оптимизму инвесторов. При этом большая часть позитива от сделки скорее уже отыграна рынком, и инвесторы ищут новые драйверы роста. Риски импичмента игнорируются рынком, так как маловероятно, что контролируемый республиканцами Сенат отправит Трампа в отставку.

Спрос на безопасные активы слабеет. Облигации снижаются в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США поднимается выше 1,93%. Золото при этом торгуется в нуле, около $1475 за унцию. Нефть марки Brent выше $67 за баррель. Таким образом, аппетит к риску на рынке сегодня невысокий. Ожидаем, что индекс S&P 500 продолжит торговаться в диапазоне 3190-3220 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по потреблению и финальную оценку ВВП за третий квартал. Согласно консенсусу, доходы и расходы потребителей обещают показать рост в ноябре, но слабые данные по розничным продажам указывают на то, что результаты будут ниже ожиданий. Инфляция, согласно базовому индексу расходов на личное потребление, обещает остаться ниже цели ФРС в 2%. Финальная оценка ВВП вряд ли принесет сюрпризы и обещает повторить прошлый результат в 2,1%.

Техническая картина по S&P 500 показывает, что "быки" не сдаются. Индекс пытается преодолеть линию сопротивления, тянущуюся с 2016 года, но насколько прорыв будет продолжительным и устойчивым, сложно сказать. Показатель RSI находится на значениях, говорящих о возможной перекупленности, что осложняет дальнейший подъем. К тому же новый максимум индекса не подкрепляется максимумом по RSI, что говорит о возможной дивергенции. Так что, возможно, рынок возьмет паузу в росте.



