Рубль против доллара уверенно закрепляется под прошлым минимумом 2019 года – отметкой 62,5 рубля. Самое время достать методы технического анализа, рассказывающие о важных поддержках:

— 60 рублей за доллар (два уровня Фибоначчи, растянутых на коррекцию к росту доллара 2014-2016 и 2018 — 2019 годов, и нижние границы «Расширяющихся формации» марта и октября 2019 года);

— 55,5 рубля за доллар (минимум 2017 и 2018 года);

— 50 рублей (восходящий тренд декабря 2013 года).

Вот только, почему-то, когда начинаешь этот актуальный разговор о поддержках, у трейдеров случается паника, появляются недоумение и неверие.

Господа, эта проблема у вас потому, что вы пытаетесь делать прогнозы и строить сценарии поведения рыночных инструментов. Нужно просто читать то, что уже делает ваша бумага, какой на ней основной тренд, какие по ней ближайшие тренды вашего порядка (те, которые важны вам по срокам). Видя это, вы легко определите, какие сделки по бумаге опаснее – «шорты» или «лонги», а на какие можно сделать большие ставки и потянуть их подольше по времени. Также, вместо сценариев, того что на ваш взгляд должна делать бумага, просто составьте план. План — и на рост, и на падение!

Часть плана на случай продолжения укрепления рубля обозначена выше. Там обозначены уровни – просто определите удобные для вас инструменты игры по ним; страховки, если требуются, для уже имеющихся активов. И все!

Если доллар вернет расположение «быков» и нацелится на рост, то с учетом сложной технической картинки и его прошлого поведения по отношению к рублю, стоит возвращаться к играм на рост американской валюты выше падающего тренда января 2019 года (сейчас он примерно на уровне 65 рублей). Не хотите над 65? Дорого? Сейчас цена лучше? Ну, покупайте тогда! Только имейте приличный запас, чтобы заметно усредняться на всех указанных уровнях поддержки!

График 1. Валютная пара USDRUB_TOM (Срез день).



