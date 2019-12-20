Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продолжил уверенный рост против доллара и евро. При этом американская валюта обновила минимум с июля 2018 года, упав до 62,01 рубля, евро – с марта 2018 года – до 68,79 рубля.

Фактором позитивной динамики курса рубля стал рост рынка нефти, превысившего уровень 66 долларов за баррель сорта Brent – впервые за 3 месяца. Общий спрос инвесторов на риск на мировых площадках компенсировал санкционные риски в секторе российских активов. Приближение пика налогового периода декабря подталкивало участников торгов к продаже валюты, особенно на фоне тенденции к укреплению рубля. Экспортеры спешили продать выручку, чтобы не продешевить.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 60 копеек до 62,3 рубля, евро — на 90 копеек до 69 рублей. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась выше 4,1 тысячи против 4,05 тысяч неделей ранее.

РУБЛЬ СОХРАНИЛ УСТОЙЧИВОСТЬ

Рубль начал неделю уверенным ростом против основных резервных валют на фоне повысившегося спроса на рисковые активы. Инвесторы закладывали в цены акций внешнеторговый оптимизм. США и Китай объявили о достижении торговых договоренностей, отказавшись от очередного взаимного повышения пошлин, которое должно было произойти 15 декабря. Тогда же торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание "первой фазы" соответствующего договора между странами состоится в начале января.

Кроме позитивного внешнего фона, поддержку российским активам оказывало смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и снижение страновых рисков.

В то же время, обновление уже в начале недели рублем максимумов против доллара — с лета 2018 года, а против евро — с весны 2018 года толкало участников рынка к фиксации прибыли от роста российской валюты.

Однако позитивные комментарии по поводу американо-китайской торговой сделки поддерживали аппетит к риску и спрос на рубль, соответственно. Так, экономический советник президента США Ларри Кудлоу заявил, что реализация первого этапа торгового соглашения между сторонами приведет к увеличению вдвое американского экспорта в Китай. Это поддержит мировую экономику.

Определенную поддержку рублю оказало решение Банка России сохранить совокупный лимит долга банков перед регулятором по валютному РЕПО на 2020 год на уровне 15 миллиардов долларов, как и годом ранее. То есть регулятор не ожидает роста дефицита валютной ликвидности (который он гасит с помощью валютного РЕПО), а волатильность рубля сейчас находится на многолетних минимумах.

Минфин разместил в среду на аукционах ОФЗ на 56,205 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе почти в 91 миллиард. Это продемонстрировало сохраняющийся спрос на рублевую ликвидность.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели валюта РФ провела в уверенном укреплении против доллара и евро с очередным обновлением многомесячных максимумов. Позитивный психологический фон создало заявление президента РФ Владимира Путина в рамках ежегодной итоговой пресс-конференции. В частности, глава государства считает, что экономика РФ адаптировалась к внешним шокам, рубль стал устойчив к колебаниям цен на нефть.

Превышение нефтяными котировками уровня 66 долларов за баррель сорта Brent снимает в моменте подобные риски.

Приближение пика налогового периода декабря (на следующей неделе) добавляет поддержки рублю, поскольку банки перечислят в бюджет более 1,5 триллиона рублей, что создаст спрос на рублевую ликвидность.

Таким образом, последняя полноценная рабочая неделя уходящего года также может стать для рубля позитивной в смысле динамики его курса, и он закроет год около минимумов с весны-лета 2018 года.

Впрочем, традиционное для завершения года увеличение рублевой ликвидности и повышение спроса на валюту перед новогодними праздниками может сгладить тенденцию к росту рубля.