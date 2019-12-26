МОСКВА, 26 дек — Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ и рубль подрастут на слабо позитивном внешнем фоне, полагают аналитики. Активность на фондовом и валютном российском рынке будет невысокой в отсутствие части зарубежных игроков в связи с рождественскими праздниками, считают они.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Рынки продолжают верить в то, что торговое соглашение первой фазы между США и КНР позволит мировой экономике стабилизироваться в будущем году, или даже ускорить свой рост", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Новый день российский рынок может начать с повышения, считает эксперт.

Бумаги "Татнефти" будут торговаться последний день с дивидендами 24,36 рубля на акцию, ГМК "Норникель" покажет просадку на фоне дивидендной отсечки, добавляет он.

"Сегодня вряд ли стоит ожидать активных торгов, фьючерсы на основные биржевые индексы пока демонстрируют сугубо символический рост, и, вероятнее всего, не найдется поводов нарушить эту тишину", — отмечает Алексей Коренев из "Финама".

Спрос на рубли из-за прохождения пика налогового периода в четверг ослабнет, но сохраняющийся позитивный настрой на активы развивающихся стран сохранится, высокие цены на нефть, сохраняющийся спрос на ОФЗ, позитивный настрой после встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса дадут силы рублю в паре с долларом удержаться у нижней границы торгового коридора 61,65-62,45 рубля, считает Константин Кочергин из банка "Восточный"

ВНЕШНИЙ ФОН

Западные рынки в среду были закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,09-0,12%.

В четверг индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,36%, японский Nikkei 225 вырос на 0,5%. В то же время биржи Австралии и Гонконга остаются закрытыми в связи с рождественскими праздниками.

Стоимость нефти поднимается на 0,25% — до 67,44 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается до 1,1088 доллара с 1,1090 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок по итогам сессии среды немного вырос в отсутствие внешних сигналов, поскольку западные рынки были закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

При этом если основной рублевый индикатор прибавил чисто символически, то некоторое снижение курса доллара к рублю помогло долларовому индексу РТС обновить максимум с марта 2013 года.

К закрытию индекс Мосбиржи повысился на 0,01%, до 3030,84 пункта, а индекс РТС — на 0,24%, до 1544,12 пункта, при этом в течение торгов он поднимался до 1549,88 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 12 копеек – до 61,85 рубля, евро вырос на 6 копеек, до 68,68 рубля, следует из данных Московской биржи.