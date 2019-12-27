Курс рубля завершает 2019 год на максимумах с весны-лета 2018 года. Валюта РФ значительно прибавила в весе: ее повышение к доллару с конца 2018 года составило примерно 13%, а к евро — около 16%. К бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) рубль прибавил 14%. Для сравнения, за 2018 год рубль снизился к доллару на 17,5%, к евро — на 13,4%. При этом доллар находился на максимуме к рублю – в январе, когда он стоил 71,5 рубля, а на минимуме — в декабре – около 61,5 рубля. У евро максимум пришелся также на январь – 79,2 рубля, а минимум на декабрь – 68,3 рубля за евро.

САНКЦИИ ХОДИЛИ РЯДОМ

Год оказался довольно мягким с точки зрения санкций, хотя опасения по этому поводу были высокими. Между тем, рубль смог вернуть себе лишь то, что было потеряно после санкций США против компаний Олега Дерипаски, вернувшись на уровни апреля 2018-го. Тогда инвесторы увидели, как Америка может реально надавить на российский бизнес и распугать заказчиков его продукции. Впрочем, неуверенности рубля в восстановлении способствовала и подешевевшая в конце 2018 года нефть. Однако вернемся в 2019-й.

Рубль начал год уверенным ростом против основных резервных валют с минимумов от сентября 2018 года. Главный импульс пришел от ослабления санкционных рисков. Минфин США вывел "исправившиеся" компании En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из-под американских санкций. Палата представителей США попыталась было осудить эти мягкие действия американской администрации, однако осуждение носило исключительно формальный характер и было проигнорировано.

Тема задержания ФСБ РФ украинских военных моряков в керченском проливе повышало геополитический риск, однако не была "докручена" до санкционного уровня, что помогало рублю в устойчивости.

Затем были позитивные для рубля признания спецпрокурора Роберта Мюллера и генпрокурора США Уильяма Барра о том, что президент США Дональд Трамп и его штаб не состояли в сговоре с Россией во время выборов 2016 года и не мешали правосудию.

По настоянию конгрессменов Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с "делом Скрипалей". Однако он оказался довольно мягким. Более того, в инициированном французским президентом Эммануэлем Макроном обсуждении возможного возврата России в состав G8 Трамп заявил об "определенной" поддержке такого решения. Это также понизило геополитическую премию в курсе доллара к рублю.

АМЕРИКАНО-КИТАЙСКАЯ ТОРГОВАЯ САГА

Важным фактором курсообразования валют развивающихся рынков и рубля в частности стала история американо-российских торговых переговоров. Так, участники рынка с надеждой ожидали встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трамп еще 27-28 февраля во Вьетнаме. Однако точки на ней поставить не удалось.

Затем в качестве дедлайна значилось 1 марта. Ожидалась отсрочка запланированного на эту дату повышения пошлин на китайские товары общим объемом импорта 200 миллиардов долларов в год. Трамп говорил о планах принять Си Цзиньпина на своей вилле во Флориде для выработки с ним окончательной договоренности по торговле.

Впрочем, договориться не удавалось, и тогда Америка стала давить на китайскую Huawei, запрещая своим компаниям работать с ней. Кроме того, Трамп неожиданно объявил об увеличении с 10 до 25% с 10 мая импортных пошлин для китайских товаров на сумму в 200 миллиардов долларов в год. Также он упомянул о возможности расширения 25%-ной пошлины на весь китайский импорт.

На этом фоне Китай допустил, что запретит экспорт в США редкоземельных металлов, которые активно используются в производстве высокотехнологичных устройств. Между тем, Китай — один из немногих в мире, кто обладает большими запасами металлов этой группы.

Сразу после такого усиления взаимных переговорных позиций стало известно, что лидеры США могут встретиться на июньском саммите "большой двадцатки" в Японии. Встреча состоялась, но стороны договорились всего лишь возобновить переговоры по торговым вопросам.

При этом усиление переговорных позиций продолжилось, и США стали угрожать введением с 1 сентября дополнительных импортных пошлин на китайские товары. Видимо, в ответ на это курс доллара к юаню стал расти и обновил 10-летнмй максимум выше 7 юаней. Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в ВТО и МВФ с претензиями к Поднебесной.

С 1 сентября США ввели повышенные пошлины в 15% вместо запланированных 10% на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год. КНР объявила о вводе дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год.

Был в американо-китайском противостоянии и геополитический аспект. Сенат США единогласно принял законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, призванный поддержать протестующих и предостеречь Китай от насильственного подавления демонстраций. Реакция китайской стороны была предсказуемо негативной, Пекин пригрозил ответными мерами, а правительство Гонконга выразило "крайнее сожаление", заявив, что законопроект негативно повлияет на отношения между США и Гонконгом.

Тем не менее, США и Китай в конце года все же объявили о достижении торговых договоренностей, отказавшись от очередного взаимного повышения пошлин, которое должно было произойти 15 декабря. Тогда же торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание "первой фазы" соответствующего договора между странами состоится в начале января 2020-го. Экономический советник президента США Ларри Кудлоу заявил, что реализация первого этапа торгового соглашения между сторонами приведет к увеличению вдвое американского экспорта в Китай.

НЕФТЬ СЛУШАЛА ОПЕК+ И ГЕОПОЛИТИКУ

Рынок нефти, провалившийся в конце 2018-го в район 50 долларов за баррель, восстанавливал позиции до апреля и вернулся к 75 долларам, затем, прогнувшись в сентябре до 60 долларов, в конце года направился к 70 долларам. В целом это поддерживало курс рубля.

Нефть в свою очередь фокусировалась на геополитике и решениях ОПЕК+. Так, Иран начал наращивать обогащение урана, в связи с тем, что страны-члены соглашения о ядерной программе (СВПД) не смогли выполнить требования, касающиеся экономических интересов страны.

На этом фоне началось противостояние Ирана с США и Великобританией. Так, Исламская республика летом сбила беспилотник США в районе своего побережья. Позже появилась информация о том, что корабль ВМС США сбил в Ормузском проливе иранский беспилотник, который приблизился к нему слишком близко.

После задержания Британией иранского танкера Гибралтаром, подконтрольным Великобритании, начались инциденты в Ормузском проливе. Так, пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод. Однако танкер сопровождался фрегатом Королевского флота Великобритании HMS Montrose, который "сделал устное предупреждение" якобы иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечали СМИ. Позже ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) все-таки задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас. В британских "таблоидах" появились даже сообщения о том, что российская сторона якобы способствовала захвату иранской армией британского танкера. Однако развития эта тема не получила.

Взлет нефтяных котировок сентябре в район 72 долларов за баррель произошел после разрушения нефтяных объектов крупнейшего экспортера и одного из трех крупнейших производителей нефти — Саудовской Аравии, которые подверглись атаке дронов. Это сократило производство страной нефти более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку. Впрочем, саудиты продемонстрировали имидж надежного поставщика и довольно быстро восстановили объемы добычи.

ОПЕК+ следила за всеми перипетиями нефтяного рынка и в декабре решила нарастить сокращение добычи. В первом квартале 2020 года сокращение составит 1,7 миллиона баррелей, а Садовская Аравия добровольно добавит сюда еще 0,4 миллиона, что в итоге составит 2,1 миллиона к уровням октября 2018 года.

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ: CARRY TRADE ПОМОГАЛ РУБЛЮ

Условия для carry trade в пользу рубля в уходящем году складывались благоприятно на фоне смягчения денежно-кредитной политики ведущими финансовыми регуляторами. Инвесторы конвертировали валюту в рубли и покупали более высокодоходные рублевые финансовые инструменты. Это поддерживало курс валюты РФ.

ЦБ понизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта за вторую половину 2019 года – до 6,25% годовых. Величина снижения составила около 20%. Впрочем, ЦБ остался более консервативным регулятором, чем ФРС, который опустил ставку в 2019 году с 2,25-2,75% до 1,5-1,75% годовых — сразу на 33%.

Этим, отчасти объясняется то, что Минфин РФ сумел в итоге досрочно выполнить план по привлечению средств на 2019 год. Наиболее удачными для ведомства стали второй и третий кварталы. Переход Минфина на безлимитные аукционы помог привлечь к ним повышенное внимание инвесторов. Дневные объемы размещений ОФЗ превышали тогда 100 миллиардов рублей по номиналу, а однажды и 200 миллиардов.

Фактором поддержки для рубля стало решение рейтингового агентства Moody's повысить суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Позитивным также стал выход России на инвестиционный уровень по рейтингам всех трех ведущих мировых агентств: S&P, Fitch и Moody's после рейтингового решения последнего.

Впрочем, были и сдерживающие рост рубля факторы. Им стала ситуация вокруг Baring Vostok – "дело Калви". Басманный суд Москвы арестовал основателя старейшего из работающих в РФ фондов Baring Vostok и совладельца банка "Восточный" американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. Затем он был переведен под домашний арест, однако по состоянию на конец года развития "дело Калви" не получило.

ПРОГНОЗЫ

Взгляды по рублю на 2020 год пока нейтральные. Скорее всего, курс доллара останется в устоявшемся в 2019 году коридоре: 62-67 рубля. Сильные макроэкономические показатели и умеренно-жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ поддержат курс российской валюты.

При этом выборный год в США несете в себе риски борьбы за американское президентство, которые могут вылиться в разработку антироссийской санкционной темы. В этом случае даже обсуждение вопросов "санкций из ада", расширяющих ограничения на российский долг и операции банков РФ в долларах, окажет давление на рубль, даже если до реальных решений и не дойдет.

Такой шоковый вариант, особенно с возможными перспективами снижения шансов Трампа на второй срок президентства может толкнуть американскую валюту к 70 или даже к 75 рублям.

Рынок нефти также остается "черным ящиком" для рубля. С одной стороны, ОПЕК+ старается держать руку на пульсе, и цены вроде бы слушают его, оставаясь выше 60-65 долларов. Однако страны альянса рискуют потерять долю рынка. В частности, на фоне планов снижения ОПЕК+ в первом квартале добычи нефти на 2,1 миллиона баррелей в сутки красноречиво выглядят данные о наращивании США в 2019 году добычи как раз примерно на 2 миллиона баррелей в сутки.

Это размывает ряды ОПЕК+, и глава минэнерго РФ Александр Новак уже заговорил о необходимости постепенно принимать решение о выходе из соглашения ОПЕК+. Вопрос будет подниматься уже в 2020 году.

Резюмируя, можно сказать, что фундамент у рубля крепкий, однако "черные лебеди" могут его "подточить".