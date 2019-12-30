Мы ожидаем роста доходности российских евробондов вслед за ростом доходностей UST. Мы считаем, что ФРС в следующем году оставит ставку без изменений, поэтому ожидания смягчения монетарной политики будут сходить на нет. Это в сочетании с восстановлением инфляции приведет к росту доходности гособлигаций США. Российские евробонды показали лучший результат среди бумаг ЕМ в 2019 г. и сейчас выглядят дорого относительно аналогов. По нашему мнению, доходности российских бумаг могут вырасти в следующем году вслед за ростом доходностей UST.

Россия едва ли будет в лидерах по привлекательности среди ЕМ в 2020 г. Большинство развивающихся экономик улучшат свои характеристики в 2020 г. по сравнению с 2019 г. Экономика же РФ покажет сравнительно низкие темпы роста. Долларовые и рублевые долговые бумаги РФ выглядят достаточно дорогими после ралли в 2019 г. Однако рубль останется вполне привлекательным для кэрри-трейда на фоне других валют ЕМ.

Ждем ключевую ставку на уровне 5,75% в конце 2020 г. ЦБ РФ в течение 2019 г. многократно снижал ключевую ставку. Рассчитывать на то, что и дальше он будет так же быстро смягчать денежную политику, не приходится: в последнее время комментарии представителей ЦБ стали более жесткими, регулятор пока не планирует пересматривать оценку нейтрального уровня ключевой ставки, который составляет сейчас 6–7%. Соответственно, мы ждем, что достаточно скоро, до конца первого квартала 2020 г., ЦБ снизит ставку до 6%, но после этого надолго возьмет паузу. Лишь к концу следующего года, на фоне снижения инфляционных рисков, связанных с расходованием средств ФНБ, ЦБ может немного снизить ориентир для нейтрального уровня ключевой ставки, что позволит ЦБ снизить ставку еще раз в конце года до 5,75%.

В 2020 г. на кривой ОФЗ мы отдаем предпочтение среднесрочным бумагам, альтернатива ОФЗ – корпоративные и муниципальные облигации. Нормализация формы кривой рублевых госбумаг на фоне снижения ключевой ставки и достижения ею нейтрального диапазона продолжится в следующем году: наш прогноз по спреду двух- и 15-летних ОФЗ составляет 100 б.п. Мы ожидаем снижения доходностей коротких ОФЗ ближе к 5% годовых, среднесрочных – в район 5,5% годовых, длинных – к 6,1% годовых. С точки зрения совокупного дохода и соотношения риск/доходность мы отдаем предпочтение среднесрочным бумагам. После ралли в качестве альтернативы ОФЗ рекомендуем муниципальные и корпоративные облигации, спреды которых к ОФЗ должны начать сужаться.