Год назад, в конце декабря 2018 года инвесторы были настроены крайне пессимистично и говорили о мрачных перспективах на развитых рынках в 2020 году. Этого не произошло. Благодаря развороту монетарной политики ФРС США, возобновлению QE Европейским центробанком, к концу 2019 года рынки акций оказались почти на максимальных за всю историю значениях. Пожалуй, только на российском рынке акций неожиданностей не случилось, общий консенсус, который был позитивен к нашим ценным бумагам, сработал на 100%. Наш рынок стал лучшим в мире в 2019 году.

Что будет в следующем, 2020? Пожалуй, лучше не менять руку или, как там, коней на переправе, или крупье после 4 утра. Думаю, стоит снова ставить на наши облигации, где доходность все еще высокая, на наши акции с высокими дивидендами, а вот рубль, с моей точки зрения, лучше захеджировать, риски, о которых говорили эксперты в 2018 году, не сработали в 2019, но могут полностью раскрыться в 2020 году.