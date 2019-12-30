Мировой экономический рост замедлился, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и в будущем году, что, в свою очередь, скажется на балансе спроса и предложения базовых промышленных металлов.

Алюминий: производство в Китае сдерживается из-за госполитики. На рынок алюминия влияют несколько разнонаправленных факторов. С одной стороны, замедление глобального экономического роста уже вызвало сокращение спроса на алюминий, которое, вероятно, продолжится и в среднесрочной перспективе. Этому же способствуют и введенные в марте 2018 г. 10-процентные пошлины на импорт алюминия в США. С другой стороны, снижение мировых цен на алюминий, начавшееся в первой половине 2018 г., привело к падению средних цен на металл с 2 108 долл./т в 2018 г. до 1 798 за 10 мес. 2019 г., сделало нерентабельными около 13% производственных мощностей алюминиевых компаний, что при сохранении текущих цен или их дальнейшем снижении приведет к сокращению предложения алюминия на рынке. В 2019 г., согласно оценкам, консолидированным Reuters, профицит алюминия на рынке оценивается в 685 тыс. т, а в 2020 г. этот показатель снизится до 304 тыс. т. Рост производства алюминия в Китае, который к тому же является его основным потребителем в мире, замедляется из-за политики правительства КНР, направленной на сокращение неэкологичных производств и консолидацию отрасли. Кроме того, даже в условиях замедления мировой экономики ожидается повышение спроса на алюминий в 2020 г. со стороны таких секторов экономики, как авто- и электро- промышленность, производство упаковки и строительная индустрия. Мы ожидаем, что в начале 2020 г. снижение цен на алюминий продолжится, но в среднесрочной перспективе рынок придет к балансу спроса и предложения. В среднем цена алюминия в следующем году составит 1 750 долл./т.

Никель: дисбаланс рынка никеля сохранится. Рост спроса на никель привел к резкому, почти 50-процентному, повышению средней цены на никель с начала 2019 г. На рынке никеля в 2019 г. наблюдался умеренный дефицит, который, как ожидается, сохранится, хотя и в меньшем масштабе, в 2020 г. В следующем году и в ближайшие несколько лет спрос на никель продолжит расти благодаря нескольким факторам. Во-первых, повышается спрос на никель со стороны производителей батарей для электромобилей, объем производства которых быстро растет. Во-вторых, Индонезия, крупный поставщик никелевой руды, вводит запрет на экспорт никелевой руды с 1 января 2020 г. – в рамках усилий по стимулированию местной металлургической отрасли. В октябре 2019 г. Индонезия попыталась ввести ограничения на экспорт досрочно, что привело к резкому скачку цен на никель на мировом рынке, позднее досрочное введение запрета было отменено. В случае введения Индонезией запрета на экспорт руды около 10% предложения никеля может уйти с рынка, что существенно изменит его баланс. Ограничение экспорта руды может привести в первую очередь к проблемам у китайских производителей никеля, которые в основном потребляют индонезийское сырье. С другой стороны, ожидается ввод новых производственных мощностей, в частности в Индонезии и Бразилии, а также восстановление производства на Филиппинах. По оценкам S&P Global Market Intelligence, рост предложения никеля в 2019–2021 гг. вырастет на 1,5% против роста глобального спроса на 4,3%, а дефицит никеля составит около 130 тыс. т. По оценке Норникеля, дефицит будет гораздо меньше – около 30 тыс., и рынок будет почти сбалансированным. Мы ожидаем, что средняя цена никеля в 2020 г. составит 15 600 долл./т.

Медь: сокращение дисбаланса на рынке. После резкого роста в начале 2019 г. цена меди на рынке заметно снизилась и к середине года вернулась к уровням начала 2019 г. – конца 2018 г. Тем не менее в 2019 г. на рынке меди сохраняется дефицит, который оценивается в 1–2%. Спрос на медь в 2020 г., по оценкам CRU, вырастет на 1,4%, а без учета спроса со стороны Китая – на 0,9%. В то же время рост добычи меди в будущем году оценивается в 1,9%. Таким образом, в 2020 г. дефицит сократится примерно до 200 тыс. т за счет увеличения предложения. По оценке Норникеля, дефицит меди в 2020 г. практически исчезнет, сократившись до 20 тыс. т. Главным фактором, влияющим на мировой спрос на медь, остается Китай (доля в мировом потреблении – около 50%), где рост спроса снижается из-за замедления экономики. С другой стороны, в Китае ужесточение условий по защите окружающей среды и ограничение на ввоз медного лома определенных категорий усложняют условия функционирования небольших медеплавильных заводов, занимающихся переработкой низкокачественного сырья, что способствует поддержанию цен на металл. Небольшие медеплавильные мощности в Китае при текущих ценах, вероятно, уже работают себе в убыток. Мы ожидаем, что цены на медь в следующем году в среднем составят 5 800 долл./т.

Золото: цена существенно не изменится в 2020 г. В 2019 г. золото подорожало, с начала года рост цены составил около 15%. Этому способствовали в первую очередь действия ФРС, которая в течение года три раза снижала учетную ставку. Это увеличило инвестиции в золото как защитный актив и немного сместило баланс спроса и предложения на золото, который оставался неизменным в течение нескольких последних лет. На спрос также повлияли рекордные закупки золота рядом центробанков. Мы, как и другие участники рынка, полагаем, что в 2020 г. ФРС воздержится от изменения ставок. Спрос на золото как драгметалл со стороны ювелирной промышленности также вряд ли вырастет из-за замедления мирового экономического роста, поэтому рынок золота в среднесрочной перспективе останется сбалансированным, а цена на золото в будущем году в среднем будет находиться вблизи текущих уровней, то есть около 1 480 долл./унция.