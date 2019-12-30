В конце прошлой недели фондовые индексы США завершили сессию вблизи нулевых уровней. Формально S&P500, прибавив десятую долю пункта, достиг нового максимума на уровне 3240 пунктов. Наибольший рост показали защитные сектора коммунальных услуг, недвижимости и нециклических потребительских товаров.

Мировые фондовые площадки в предпоследний торговый день 2019 года торгуются неуверенно. Инвесторы фиксируют прибыли после достижения максимумов и готовятся к празднованию Нового года. Объемы торгов остаются низкими.

Спрос на безопасные активы слаб. Облигации теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США находится у 1,90%. Золото торгуется в нуле, выше $1500 за унцию. Нефть марки Brent остается вблизи $68 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сегодня также невысок. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии закрепится в диапазоне 3220-3250 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано. Техническая картина по S&P500 продолжает сигнализировать о возможной перекупленности. Низкие праздничные объемы торгов не позволяют назвать рост последних дней здоровым. Гэп от 20 декабря сохраняется, что может создавать риск его заполнения в ближайшие дни. Показатель RSI остается на значениях, близких к уровням перекупленности, что осложняет дальнейший подъем. Вероятность коррекции или консолидации повышается.

В условиях обновления фондовыми рынками максимумов и при наличии признаков технической перекупленности индекса S&P500 рекомендуем обратить внимание на ETF из золотодобывающих компаний GDX, обладающий защитными свойствами. Золото за последнюю неделю восстановилось выше $1500 за унцию, несмотря на рекордные значения фондовых индексов. Это может говорить о просыпающемся спросе на безопасные активы. Инвесторы занимают более осторожные позиции, так как позитивные ожидания от достижения договоренностей по первой фазе торговой сделки между Китаем и США в основном отыграны. Удорожание золота положительно сказывается на бизнесе золотодобытчиков, что приводит к росту GDX.

Резкий рост спроса на риск в конце 2019 года способствовал коррекции на рынке госдолга США, однако, возможно, что конец коррекции близок. Это поддержать ETF на американские казначейские облигации GOVT. Доходность 10-летних казначейских облигаций с сентябрьского дна на уровне 1,47% поднялась до 1,9% в конце декабря. Достижение психологически важного уровня 2% может остановить рост доходностей, так что потенциал дальнейшего снижения цен на облигации ограничен. Доходность и цена облигаций находятся в обратной зависимости. Следовательно, текущие уровни могут быть интересными для наращивания позиций в казначейских облигациях через ETF GOVT. Любой негативный сюрприз от мировой экономики может спровоцировать распродажи на фондовых площадках при восстановлении после праздников обычных торговых оборотов. Американские гособлигации в этой ситуации могут проявить себя с лучшей стороны. Казначейские облигации США одни из немногих активов, показывающих рост во время рецессий и падения акций. В условиях, когда вероятность рецессии остается на близких к 30% значениях, подобный безопасный актив может привлечь инвесторов.

Из защитных активов интересными могут быть и акции традиционно контрциклического сектора коммунальных услуг. Интерес к нему возвращается в конце декабря после коррекции в ноябре. Один из интересных представителей сектора — крупнейший переработчик твердых бытовых отходов Waste Management (WM). Компания сохраняет конкурентоспособность благодаря самой широкой сети полигонов. К тому же ее менеджмент придерживается жесткой ценовой дисциплины и увеличивает эффективность затрат, что положительно сказывается на рыночной доле. В первом квартале 2020-го ожидается закрытие сделки по приобретению компании Advanced Disposal Services, что укрепит лидирующие позиции Waste Management на рынке переработки мусора. Благоприятные перспективы могут позволить акциям компании вернуться к максимумам после осенней коррекции.