Активность на рынке угасает вместе с приближением новогодних праздников. В первой половине дня индекс МосБиржи оказался под давлением очередного укрепления рубля, но смог вернуться к уровню закрытия пятницы и даже обновил свой максимум. Нефть продолжает дорожать, но бумаги нефтяников реагируют слабо. Акции «Газпрома» под давлением, хотя Украинская сторона сообщила о завершении переговоров по транзитному соглашению. Предположительно, что текст договора всё же был согласован, так как представители Украины уже собираются в Брюссель для подписания собственных договоров с принимающими газ странами. В лидерах дня были бумаги Банка «Санкт-Петербург», «Детского Мира», En+, Московской биржи и «МРСК Центр». Самыми слабыми оказались «Полюс», «Русснефть», «Мосэнерго», «ОГК-2» и «ПИК». Объёмы сделок на основной секции Московской Биржи едва превысили 12 млрд рублей к середине дня.

Рубль продолжил укрепляться на фоне дорожающей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4240 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,37%, недельная до 6,42%, а месячная также до 6,42%. Рубль завершает год с весьма существенными достижениями. По сравнению с подавляющим большинством валют развивающихся стран он укрепил свои позиции против основных конкурентов за счёт того, что бюджет оставался профицитным, а сальдо платёжного баланса положительным. Внешний долг также стал отрицательным. Подобные параметры финансового баланса государства встречаются крайне редко в современном мире. Более того, реальная доходность рубля также сохраняется поскольку инфляция замедляется, а ставка ЦБ РФ всё ещё высокая. Соответственно, наблюдаемая низкая волатильность российской валюты и тенденция к укреплению имеют под собой вполне веские основания. И, к слову говоря, не будем забывать, что постепенно наращивается разнообразие экспорта. В текущем году поставки за рубеж сельскохозяйственной поставки составляют около $24 млрд, что превышает экспорт вооружений.

Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Лишь банковский сектор пытался удержать позитивную динамику. Прошлую неделю Stoxx 600 завершил обновлением исторического максимума. Вероятно, что на торгах с низкой ликвидностью желание зафиксировать прибыль особенно заметно. Из новостей можно лишь отметить окончательную оценку ВВП Испании. Годовой рост в III квартале был снижен до 1,9% с 2,0%.

Нефть перед новым годом получает стимулы в виде обострения геополитической обстановки на Ближнем Востоке. США провели воздушные атаки по пяти объектам «Катаиб Хезболлах» в Ираке и Сирии. В субботу также приостановилась работа на иракском месторождении Нассирия из-за протестов местного населения. США предупреждают, что могут продолжить свои операции, хотя действия Вашингтона вызвали недовольство у правительства в Багдаде. Ливийская национальная нефтяная компания заявляет о возможном закрытии порта Эз-Завия из-за боевых столкновений в непосредственной близости. Вкупе со снижением запасов и буровой активности в США это создаёт вполне позитивный фон для роста котировок перед новогодним перерывом.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на незначительное снижение рынка в начале дня. До конца года каких-либо больших движений на рынке не ожидается. Тем не менее, на фоне низкой ликвидности продажи желающих зафиксировать прибыль будут особо заметны. Отечественный рынок осваивает новые рекорды по индексу МосБиржи. В будущем году доходность рынка продолжит расти, а вероятность дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ остаётся высокой.



