В конце года давление на ставки денежного рынка увеличилось, поскольку банки, по всей видимости, ожидали более значительного притока ликвидности из бюджета. В последние дни декабря Казначейство приостановило однодневные операции на денежном рынке, в результате чего оборот по однодневному репо и валютным свопам сократился до нуля. В итоге объем средств на корсчетах банков уменьшился до 2,63 трлн руб. к самому концу декабря против 2,87 трлн руб. по состоянию на 25 декабря. Вместе с тем сокращение объемов по операциям рефинансирования было компенсировано ростом бюджетных расходов. По нашей оценке, дефицит средств консолидированного бюджета за весь декабрь составил около 1,3 трлн руб. против 0,7 трлн руб. в декабре 2018 г.

Текущий период усреднения резервов завершается 15 января, поэтому у банков есть неделя для пополнения остатков средств на корсчетах до необходимого уровня. В связи с этим, как мы полагаем, спрос на ликвидность останется высоким, но мы при этом не ожидаем значительного повышательного давления на ставки овернайт.