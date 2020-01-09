Последний активный торговый день на рынке ОФЗ до праздничных выходных пришелся на 30 декабря (оборот торгов на МосБирже составил 37 млрд руб.). 3 и 6 января оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 0,4 млрд руб., а кривая торговалась без изменений. Длинные выпуски других развивающихся стран в начале года также торговались в узких диапазонах; исключение составил 10-летний выпуск Филиппин, прибавивший в доходности 30 бп на фоне превысившей ожидания инфляции.

Минфин установил план заимствований на 1к20 на уровне 600 млрд руб. против 420 млрд руб. в 4к19. В первом квартале будет 11 аукционных дней, что соответствует недельному размещению в 55 млрд руб. (против фактического среднего недельного привлечения в 35 млрд руб. в 4к19). Министерство планирует привлечь 150 млрд руб. посредством краткосрочных ОФЗ (выпуски с погашением менее чем через 5 лет), 250 млрд руб. – среднесрочных (5–10 лет) и 200 млрд руб. – долгосрочных (более 10 лет). Мы полагаем, что в связи с ростом планируемых объемов заимствований премии в доходности на первичных аукционах могут возрасти. Приблизительно такая же ситуация наблюдалась в 1к19, когда Минфин за три первых месяца года смог выполнить значительную часть программы заимствований на весь год. Первый в этом году аукцион состоится 15 января. На вторичном рынке торги облигациями федерального займа возобновятся сегодня. На наш взгляд, длительное отсутствие первичного предложения (последний аукцион Минфин провел три недели назад) может оказать техническую поддержку рынку в первые дни торгов нового года.



