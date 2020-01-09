Пакет в 4,5% продан за 1,4 млрд руб. МТС (MBT US – рекомендация пересматривается) в конце декабря 2019 г. объявила о выкупе всей остававшейся доли в МТС-Банке у своей материнской компании АФК «Система» (SSA LI – рекомендация пересматривается). В частности, пакет, эквивалентный 4,5% капитала, был куплен за 1,4 млрд руб. Таким образом, доля МТС в МТС-Банке достигла 99,7%.

Сделка увеличит чистый долг МТС на 6%. Покупка предполагает оценку всего капитала банка в размере 31 млрд руб. (1,3 по мультипликатору P/B), что на 9% выше уровня предыдущей сделки, совершенной в феврале 2019 г., в результате которой МТС приобрела 39,4% банка. Очередное приращение доли МТС в МТС-Банке увеличит чистый долг МТС лишь незначительно, менее чем на 1%, и долговая нагрузка останется комфортной, с коэффициентом Чистый долг/OIBDA, равным 1,6 (без применения новых стандартов МСФО). Стратегия МТС-Банка предполагала активную экспансию в розничном сегменте в сотрудничестве с МТС и при использовании широкой розничной сети и сильного бренда компании. МТС вошла в капитал МТС-Банка в 2013 г. и получила контрольный пакет в июле 2018 г.

Мы рассматриваем новость как нейтральную для МТС. Покупка пакета в МТС-Банке не является сюрпризом, учитывая предыдущие заявления обеих компаний. На наш взгляд, с точки зрения акционеров и стратегии МТС нет непосредственной необходимости в увеличении присутствия компании в акционерном капитале банка, но размер сделки минимален, и мы рассматриваем новость как нейтральную для МТС и умеренно позитивную для АФК «Система».