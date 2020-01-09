В конце декабря ЦБ сообщил, что инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперед значительно выросли по итогам месяца (+0.7 пп до 9.0%). С одной стороны, повышение инфляционных ожиданий в декабре закономерно ввиду роста активности покупателей в предновогодний период. С другой, ускорение роста показателя выглядит значительным и может повлечь за собой повышение внимания регулятора к возможным вторичным эффектам.

Долгосрочные качественные оценки респондентов изменились мало, и это обстоятельство подкрепляет догадки о сезонном характере ускорения ожиданий. Доля респондентов, ожидающих ускоренного роста цен на горизонте 12 месяцев, увеличилась лишь на 1 пп до 18%, а на горизонте 1 месяца – возросла на 3 пп до 21%.

Тем не менее опросные данные контрастировали с предварительной оценкой инфляции по итогам 2019 года. По данным Росстата, инфляция опустилась до 3.0% г/г благодаря резкому замедлению темпа роста цен на продовольственные товары до 2.6% г/г, а также поступательному снижению инфляции в непродовольственном сегменте до 3.0% г/г. Лишь в сфере услуг инфляция осталась на повышенном уровне (3.8% г/г), что в условиях роста ценовых ожиданий несколько насторожит Банк России в преддверии следующего заседания по ДКП (7 февраля).

Мы полагаем, что более точные данные о динамике цен в декабре 2019 года (ожидаются 10 января) не изменят общей ценовой картины и наших ожиданий по снижению ключевой ставки в феврале (Росбанк: —25 бп). Однако первые недельные оценки инфляции в январе будут очень интересны ввиду возврата к нормальному графику индексации тарифов в 2020 году и соответствующего усиления негативного эффекта базы в первых годовых оценках инфляции.