С 3 января в центре внимания мировых финансовых рынков оказалась геополитика после обострения отношений между США и Ираном в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. На пике эскалации конфликта цена на нефть превышала 70 долл./бар., а цена унции золота, как одного из основных защитных активов, достигала 1611 долл. Индекс S&P500 терял более 2%, но к настоящему моменту вернулся к отметкам, наблюдавшимся до обострения конфликта.

Реакция рубля на события на Ближнем Востоке была весьма сдержанной. Российская валюта колебалась в диапазоне 61,7-62,3 в паре с долларом и 68,9-69,6 в паре с евро. С начала года рубль пока демонстрирует наибольшее укрепление среди валют развивающихся стран (1,2% в паре с долларом и 2,2% в паре с евро). На данный момент последствия для рынков от данного эпизода фактически исчерпаны.

По мнению политологов, ответные действия Ирана нанесли США минимальный возможный ущерб. Реакция Трампа на них была весьма сдержанной, что снижает вероятность развития полномасштабного конфликта. Как следствие, нефть вернулась к отметке 65,5 долл./бар., а рисковые активы получили поддержку (в Азии фондовые индексы находятся в существенном плюсе, индекс валют развивающихся стран также растет на 0,5%).

По всей видимости, второго витка конфликта удастся избежать, поэтому ключевыми факторами для рубля вновь становятся итоги торговых переговоров, а также динамика макроэкономических показателей в мире. Данные факторы вполне могут продолжить оказывать поддержку рублю.