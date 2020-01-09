30 декабря, после нескольких дней непрерывных переговоров, Газпром подписал пакет соглашений с НАК "Нафтогаз Украины", недавно созданным независимым от Нафтогаза оператором газотранспортной системы Украины (ОГСУ) и Министерством юстиции Украины о транзите российского газа по украинской территории (подробнее см. в выпуске "Долговые рынки сегодня" от 23 декабря). Тексты соглашений пока не опубликованы, но стороны в публичных заявлениях сообщили о том, какие положения в них содержатся.

— Стороны заключили мировое соглашение по всем имеющимся претензиям, которые еще не были урегулированы в суде, а также о прекращении всех возможных будущих требований по предыдущим контрактам. В соответствии с предварительными договоренностями, 27 декабря Газпром уже выплатил Нафтогазу Украины $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража от 2017 года. Кроме того, Газпром и Минюст Украины подписали мировое соглашение, которое предусматривает отказ от требований к российской компании, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины. Предполагается, что Нафтогаз Украины отзовет свой второй иск в Стокгольмский арбитраж, а также иски о принудительном взыскании долга по решению арбитража 2017 года с Газпрома, которые были поданы в европейские суды общей юрисдикции. Последнее позволит Газпрому возобновить размещение еврооблигаций во всех валютах.

— Как сообщается, Газпром гарантирует транзит не менее 65 млрд куб. м газа в 2020 году и не менее 40 млрд куб. м в год в 2021-2024 годах. Плату за транзит будет определять украинский регулятор НКРЭКУ, однако Нафтогаз Украины будет выполнять роль "транзитного оператора", гарантируя Газпрому фиксированную плату за транзит, размер которой не раскрывается. Таким образом, Нафтогаз Украины будет либо доплачивать ОГСУ, либо забирать себе разницу между платой за транзит, установленной НКРЭКУ, и фиксированной платой. По оценкам украинских официальных лиц, с 2020 по 2024 год Украина может получить до $7,2 млрд или даже больше, если транзит газа превысит первоначально запланированные объемы. В 2019 году Газпром выплатил Нафтогазу Украины около $3 млрд за транзит газа в объеме около 85 млрд куб. м в год, включая импорт по реверсу (примерно 10 млрд куб м в год). Таким образом, новый согласованный тариф соответствует $35/млрд куб. м общего транзита, что примерно на 10% выше, чем $32/млрд куб. м, которые Газпром фактически выплатил в 2018-2019 годах.

— Нафтогаз Украины и Газпром не подписали нового соглашения на поставки газа на Украину. По-видимому, это значит, что Нафтогаз готов и дальше импортировать газ по реверсу (по европейским спотовым ценам), и эти поставки будут включены в минимальный объем транзита через Украину. Оговоренный минимальный объем транзита газа на 2020 год (65 млрд куб. м), по-видимому, рассчитан как фактический транзит за вычетом мощностей одной нитки "Турецкого потока" (15 млрд куб. м в год) плюс некоторый резерв. Можно предположить, что минимальный транзит на 2021-2025 годы предполагает загрузку на 50% второй нитки "Турецкого потока" и "Северного потока — 2" (если он будет завершен).

— Стороны не сообщили, в какой юрисдикции будут решаться возможные разногласия по подписанным контрактам (снова в Стокгольмском арбитраже или в другом суде). Напомним, что в конце декабря Нафтогаз Украины и Транснефть перенесли в Сингапур юрисдикцию рассмотрения споров по новому 10-летнему контракту на транзит нефти, который был подписан в рабочем порядке и без скандалов.

Предварительные выводы:

— Тот факт, что удалось избежать перерыва в транзите газа в Европу в начале нового года, благоприятен для кредитного качества всех вовлеченных сторон — Газпрома, Нафтогаза и самой Украины. Газпром сумел избежать перебоя в поставках газа в Европу и договорился о более низком минимальном объеме транзита. Украина продолжит получать плату за транзит (хотя в абсолютном значении она будет ниже, чем в предыдущие годы), а Нафтогаз Украины даже получит часть этой платы. Кроме того, можно предположить, что, заключив соглашение, все стороны получили определенный кредит доверия от Еврокомиссии. Среди негативных моментов отметим, что в ближайшее время спотовые цены на газ в Европе, вероятно, будут под давлением из-за рекордно высоких объемов газа в хранилищах (около 100 млрд куб. м).

— Схема, предполагающая создание "транзитного оператора", гарантирующего транзитную плату, с одной стороны, является наиболее приемлемым компромиссом для обеих сторон, а с другой — конечно, дискредитирует концепцию "свободных конкурентных поставок газа" в Европу. На наш взгляд, существование "транзитного оператора" является самым слабым местом схемы и, возможно, будет источником разногласий в будущем.

— Российское правительство может использовать разрешение данного спора в рамках переговоров как аргумент в судебном разбирательстве с Украиной о непогашенных еврооблигациях на $3 млрд (слушания проходят в Верховном суде Великобритании).

— В 2020 и, возможно, в 2021 году денежные потоки Газпрома будут находиться под давлением, и компания, вероятно, воспользуется возможностью снова выйти на рынок публичного долга, возобновив размещение новых еврооблигаций. Мы полагаем, что бумаги могут быть размещены в евро, швейцарских франках и, возможно, в долларах. При этом мы считаем, что при текущем техническом фоне на рынке еврооблигаций Газпрому не придется предлагать существенные премии ко вторичным уровням при размещении новых бумаг.