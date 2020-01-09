Американские фондовые индексы завершили торги 8 января в плюсе, хотя и вдали от максимумов дня. S&P 500 поднялся на 0,49%, достигнув 3253 пунктов. Слова президента Трампа о санкциях в отношении Ирана снизили возникшие ранее опасения по поводу развязывания масштабного вооруженного конфликта между двумя странами. Технологические компании смотрелись лучше широкого рынка, тогда как энергетический сектор пострадал от падения цен на нефть на 5%. Акции Boeing потеряли еще более 1% после крушения самолета в Тегеране.

Мировые фондовые площадки восстанавливаются благодаря признакам сворачивания военного конфликта между Ираном и США. После убийства иранского генерала американским авиаударом и ответной атаки исламской республики на посольство США в Ираке стороны заявили об отсутствии планов прямого военного столкновения. Инвесторы выдохнули с облегчением, что способствовало усилению спроса на рисковые активы.

Спрос на безопасные активы закончился так же резко, как и появился. Облигации теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США поднялась выше 1,87%. Золото опустилось ниже $1550 за унцию. Нефть марки Brent снизилась до предконфликтного уровня $66,5 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сегодня высокий. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии попробует обновить максимум и подняться выше 3260 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не ожидается.

Техническая картина по S&P500 сигнализирует, что индекс избавился от перекупленности, но момент слабеет. К тому же индекс за последние три месяца прибавил больше 10%, поэтому его потенциал роста в краткосрочной перспективе невелик. Показатель RSI опустился ниже 70. Показатель MACD также ухудшается. Тем не менее S&P500 удерживается на линии аптренда, тянущейся с 2016 года, что выступает для него поддержкой. В ближайшие дни наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация в диапазоне 3210-3270.