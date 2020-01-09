Теханализ ВТБ: затишье перед сильным движением
Последние торговые сессии 8-9 января акции торгуются в плюсе, но рост частично нивелируется. После открытия текущих торгов на дневном графике сформировалось доджи (свеча без тела), отражающее временную неопределенность. Котировки приблизились к верхней границе канала 0,0457–0,0470 руб., потенциальный выход из которого вверх улучшит картину.
На данный момент краткосрочная техническая картина осторожно позитивная. Осцилляторы RSI и Stochastic — оба находятся в бычьих зонах, помогая вырваться из боковика. Более того, актуален среднесрочный восходящий тренд (синие линии), хотя трендовые индикаторы указывают скорее на боковой формат.
Актуальный сценарий: рост к сопротивлению 0,048 руб. (годовой максимум) с возможной попыткой пробоя данной отметки.
Рассматривая долгосрочные перспективы, стоит заметить, что годовой тренд (красные границы) пытается переломить глобальную фазу падения (сиреневые границы). Предпосылок для быстрого возврата в долгосрочный down-тренд меньше, но и о бурном росте говорить пока не приходится. Медвежья дивергенция по RSI говорит не в пользу обновления локального максимума 0,048 руб.
Если в обозримой перспективе цена закрепится над 0,05 руб., то долгосрочный нисходящий тренд с большой вероятностью все же утратит силу. Чуть менее вероятный негативный сценарий предполагает возобновление down-тренда после падения к 0,0425 руб. и ниже.
Уровни поддержки: 0,0457 / 0,044 / 0,0415 / 0,0407
Уровни сопротивления: 0,0472 / 0,048 / 0,0488 / 0,05
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