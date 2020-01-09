Акции “Распадской” настроились на рост
В лидерах роста к середине дня пребывали акции "Распадской" (+11,17%) и котировки "РусГидро" (+3,65%). В лидерах снижения были привилегированные и обыкновенные акции “Мечела” (-7,75% и —6,67% соответственно), которые корректировались после головокружительного взлета в первые торговые дни текущего года.
С фундаментальной точки зрения интерес к бумагам "Распадской" может быть спровоцирован опасениями относительно перебоев в поставках коксующегося угля в Австралии, где бушуют пожары.
С технической точки зрения бумаги “Распадской” при способности удержать поддержку 113 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) сохраняют потенциал среднесрочного роста в район 130 руб (верхняя полоса Боллинджера и максимумы с сентября 2019 года). В краткосрочной перспективе возможна коррекция ближе к 113 руб при неспособности удержать поддержку 118 руб.
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