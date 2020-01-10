Российский рынок акций вчера хоть обновил в очередной раз исторический максимум, но выглядел как-то блекло на фоне более чем полупроцентного роста американских биржевых индексов: прибавка по Индексу Мосбиржи составила всего четверть процента.

Причем на процент упали акции «Лукойла» и МТС, почти три четверти процента потерял в капитализации «Газпром», на полпроцента снизился Сбербанк. Слабая динамика «голубых фишек» говорит о том, что денег для продолжения полноценного роста рынку не хватает.

В целом по нашему рынку присутствует очень сильная перекупленность, но она есть и на американском рынке, который, несмотря ни на что, продолжает подъем. Но Штаты продолжают накачивать экономику деньгами, которые частично уходят на фондовый рынок. Нам же для продолжения роста нужна либо коррекция, либо приток средств нерезидентов.

После нашего закрытия американские площадки еще подросли, американские фьючерсы с утра подрастают на треть процента. Это говорит о том, что российский рынок акций откроется сегодня ростом примерно на 0,3-0,4%. Но сильного подъема из-за нехватки денег мы можем и не увидеть.

Акции Сбера сумели закрепиться выше важного уровня 242 руб, и теперь целью их роста является район 280 руб.

В районе 270 руб располагается первая цель роста «Газпрома» — это максимумы прошлого года. Но для достижения этого уровня бумагам газовой монополии нужно преодолеть сопротивление 257 руб.

Нет сомнений, что оба тяжеловеса данных уровней достигнут, но вопрос когда.

Продолжит сегодня с утра попытку штурма «круглой» отметки 20 000 «Норникель» на фоне прибавляющего в цене палладия и никеля.

Ну и, конечно, ждем очередного прорыва какой-нибудь из бумаг «второго эшелона». Вчера отличилась «Распадская», выросшая более чем на 11%. Движения в малоликвидных акциях непредсказуемы и происходят без наличия каких-либо новостей.

Во многом росту рынка акций мешает сильный рубль. Вчера укрепление рубля прекратилось, вероятно, из-за повышения ликвидности рынка с выходом на торги большинства трейдеров и завершения продажи валюты для выплат промежуточных дивидендов рядом эмитентов. Весь день рубль провел в боковике, закрыв торги около 61,3 руб за доллар.

Сегодня внешний фон для рубля складывается нейтральным, но российскую валюту будет поддерживать непроданный за праздники объем экспортной валютной выручки, который в ближайшие дни начнет поступать на рынок. Поэтому если не произойдет внешних потрясений, то пара доллар-рубль в ближайшие дни уйдет под отметку 61.

После снятия рисков разрастания военного конфликта между США и Ираном нефть растеряла премию за военный риск и ушла в комфортный для себя диапазон 65-67 долларов за баррель. Значимых движений котировок нефти сегодня мы не ждем.