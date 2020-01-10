Объединение билетных сервисов МТС расширит аудиторию экосистемы компании
Главой МТС Entertainment станет сооснователь Пономиналу.ру. МТС в конце прошлого года зарегистрировала ООО "МТС Энтертейнмент", которое будет управлять всеми направлениями бизнеса МТС, связанными с развлекательными мероприятиями. Об этом сегодня сообщает "Коммерсант". Генеральным директором новой структуры станет Михаил Минин, сооснователь принадлежащего МТС билетного сервиса Ponominalu. Также будет создан новый бренд – МТС Entertainment, а судьба брендов Ponominalu и Ticketland пока не решена.
Инвестиции в новые цифровые направления… МТС в последнее время активно инвестировала в новые направления бизнеса, в основном связанные с цифровыми услугами. В 2018 году компания приобрела 100% в Ticketland.ru и 78% в ООО "Культурная служба" (работает под брендом "Пономиналу.ру"). В июне прошлого года СМИ сообщали о планах запустить сервис онлайн-трансляций и просмотра записей концертов и массовых мероприятий в формате 360°. В сентябре 2019 года было объявлено, что МТС станет титульным партнером группы "САФМАР" в проекте по строительству концертной площадки в Москве, которая должна открыться в этом году под названием МТС Live Arena. МТС предоставит для этого проекта собственный бренд, создаст IT-инфраструктуру и интегрирует свои сервисы Ticketland, Ponominalu и "МТС афиша".
…должны создавать новые источники доходов и поддерживать качество абонентской базы. Объединение билетных сервисов, принадлежащих МТС, и возможный переход на единый бренд могут способствовать расширению аудитории экосистемы МТС. Это должно содействовать как выполнению задачи удержания качественной абонентской базы традиционных сегментов бизнеса, так и увеличению доходов от новых направлений, обладающих лучшими перспективами роста в сравнении с доходами от услуг связи.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200110/830776348.html