Главой МТС Entertainment станет сооснователь Пономиналу.ру. МТС в конце прошлого года зарегистрировала ООО "МТС Энтертейнмент", которое будет управлять всеми направлениями бизнеса МТС, связанными с развлекательными мероприятиями. Об этом сегодня сообщает "Коммерсант". Генеральным директором новой структуры станет Михаил Минин, сооснователь принадлежащего МТС билетного сервиса Ponominalu. Также будет создан новый бренд – МТС Entertainment, а судьба брендов Ponominalu и Ticketland пока не решена.

Инвестиции в новые цифровые направления… МТС в последнее время активно инвестировала в новые направления бизнеса, в основном связанные с цифровыми услугами. В 2018 году компания приобрела 100% в Ticketland.ru и 78% в ООО "Культурная служба" (работает под брендом "Пономиналу.ру"). В июне прошлого года СМИ сообщали о планах запустить сервис онлайн-трансляций и просмотра записей концертов и массовых мероприятий в формате 360°. В сентябре 2019 года было объявлено, что МТС станет титульным партнером группы "САФМАР" в проекте по строительству концертной площадки в Москве, которая должна открыться в этом году под названием МТС Live Arena. МТС предоставит для этого проекта собственный бренд, создаст IT-инфраструктуру и интегрирует свои сервисы Ticketland, Ponominalu и "МТС афиша".

…должны создавать новые источники доходов и поддерживать качество абонентской базы. Объединение билетных сервисов, принадлежащих МТС, и возможный переход на единый бренд могут способствовать расширению аудитории экосистемы МТС. Это должно содействовать как выполнению задачи удержания качественной абонентской базы традиционных сегментов бизнеса, так и увеличению доходов от новых направлений, обладающих лучшими перспективами роста в сравнении с доходами от услуг связи.