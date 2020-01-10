ОГК-2 объявила о том, что договорилась о продаже Красноярской ГРЭС-2 Сибирской генерирующей компании (СГК) за 10 млрд рублей. В эту цену входят основные активы электростанции, запасы угля и запасные части. Сделку предполагается закрыть в ближайшие 12 месяцев.

Наше мнение. Мы считаем сделку выгодной для ОГК-2. Во-первых, наши предварительные подсчеты указывают на то, что электростанция сгенерировала около 1,3 млрд рублей на уровне EBITDA, а в 2022 году, после индексации цен по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ), EBITDA может повыситься примерно до 2,1 млрд рублей. Это предполагает коэффициент "стоимость предприятия/EBITDA 2019о" выше 7 и тот же оценочный коэффициент за 2022 год — на уровне 4,6. Для сравнения, СГК приобрела у Энел Россия Рефтинскую ГРЭС осенью 2019 года при коэффициенте "стоимость предприятия/EBITDA" 3,7, учитывая запасы угля и запасные части. 10 млрд рублей, которые ОГК-2 получит за Красноярскую ГРЭС-2, соответствуют 15,5% рыночной капитализации ОГК-2 и 21% всего ее долга. Во-вторых, Красноярская ГРЭС-2 — единственный актив ОГК-2, расположенный в ценовой зоне Сибири, которая существенно отличается от ценовой зоны Европы и Урала с точки зрения основных факторов, влияющих на цены на электроэнергию, а значит, требует особого внимания со стороны руководства компании.

Следует отметить один риск: ОГК-2 пока не раскрыла данные по балансовой стоимости активов Красноярской ГРЭС-2, так что остаются неясными последствия сделки для чистой прибыли за 2020 год. Если балансовая стоимость будет существенно выше 10 млрд рублей, то мы будем ожидать негативного влияния сделки на чистую прибыль ОГК-2 за этот год (как при продаже Энел Россия Рефтинской ГРЭС). Это может привести к уменьшению дивидендов, которые будут выплачиваться по итогам 2020 года, если этот эффект не будет скорректирован при расчете размера дивидендов.