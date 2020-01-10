Американские фондовые индексы 9 января обновили рекорды закрытия и установили внутридневные максимумы. Поводом для этого стало подтверждение правительством Китая намерения на следующей неделе подписать предварительное торговое соглашение с США. S&P 500 набрал 0,67% и закрылся на уровне 3275 пунктов. Ралли возглавили бумаги компаний финансового и IT-сектора. Ритейлеры опубликовали в основном положительные результаты по продажам в праздничный период. Капитализация Apple повысилась на 2% благодаря увеличению объемов реализации iPhone в Китае.

Мировые фондовые площадки торгуются разнонаправленно в ожидании отчета по американскому рынку труда. Снижение геополитических рисков на Ближнем Востоке после смягчения риторики США и Ираном способствует позитивному настрою инвесторов. Усиливает оптимизм и ожидаемый на следующей неделе визит вице-премьера КНР в Штаты для подписания первой фазы торговой сделки.

Спрос на безопасные активы предпринимает слабые попытки вернуться. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США находится у 1,85%. Золото торгуется в нуле у $1550 за унцию. Нефть марки Brent котируется чуть ниже $66 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сегодня умеренный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии попробует опять обновить максимум и ему удастся подняться выше 3280 пунктов.

Сегодня будет опубликован отчет по рынку труда США за декабрь. Ожидаются сильные результаты, в частности рост найма и сохранение уровня безработицы вблизи 50-летних минимумов в 3,5%. Декабрьские данные позволят оценить рынок труда без эффекта от осенней забастовки на предприятиях GM. Уверенные показатели будут способствовать позитивной динамике фондовых площадок.

Техническая картина по S&P500 сигнализирует о его возвращении в зону перекупленности. Показатель RSI поднялся выше 70, и по нему наблюдаются признаки "медвежьей" дивергенции. Новые максимумы индекса широкого рынка не подтверждаются вершинами по RSI, что создает риск коррекции. Показатель MACD также ухудшается. Тем не менее S&P500 удерживается на линии аптренда, тянущейся с 2016 года, что выступает для него поддержкой, поэтому в ближайшие дни наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация в диапазоне 3210-3270 пунктов.